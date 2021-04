Télématin : Laurent Bignolas évincé, qui pour le remplacer ?

Le dimanche 14 mars 2021, Le Parisien avait évoqué « la très probable » éviction de Laurent Bignolas de Télématin à la rentrée prochaine. Des noms de remplaçants potentiels avaient rapidement circulé et les spéculations, à la faveur d’une annonce faite ce jeudi par un animateur, ont repris de plus belle.

Il y a un mois, à la suite de l’annonce du Parisien, Laurent Bignolas avait affirmé ne pas être au courant des projets de France 2. Il avait néanmoins indiqué au quotidien « s’être plus ou moins préparé à cette nouvelle». « Si je dois arrêter, ça sera un peu brutal, mais je peux très bien le comprendre. Peut-être que j'ai scié la branche sur laquelle j'étais assise ? Je me suis souvent remis en question. Déjà, quand on m'a demandé de succéder à William Leymergie, je leur ai dit : 'Vous êtes sûrs, je suis la bonne personne ?' Aucune place ne nous appartient. Il y aura toujours quelqu'un pour nous remplacer. J'ai eu l'impression de rendre service. Je partirai avec le sourire », affirmait-il.

Le journal avait à l’époque fait savoir qu’«en interne, un autre nom, au fort capital sympathie », avait « sérieusement été envisagé pour reprendre la matinale de France 2. Sans rien concrétiser, pour le moment. Contactée, la direction de France Télévisions n’avait alors « pas souhaité faire de commentaire », avait indiqué Le Parisien.

Le nouveau projet de Samuel Etienne ?

Ce vendredi 16 avril, l’éviction de Laurent Bignolas n’est toujours pas officielle et France 2 n’a donc toujours pas révélé le nom de celui ou celle qui pourrait prendre les rênes de Télématin la saison prochaine. Mais les rumeurs de son départ, à la tête de l’émission qu’il avait reprise en 2017 après le départ de William Leymergie, continuent d’enfler…

Ses récents propos jugés racistes par des téléspectateurs n’ont rien fait pour arranger sa situation… Réagissant au « vol d’oiseau » reproduit par des danseurs, l'animateur avait fait une blague qui est très mal passée auprès du chorégraphe et des téléspectateurs. « C’est une bonne idée ! Pour tous ceux qui ont l’habitude de voler dans les grands magasins et comme ils sont fermés, autant faire de la chourer-graphie.», s’était-il amusé, le contraignant lui et France 2 à présenter des excuses.

En attendant d’être officiellement fixé sur son sort, Laurent Bignolas est actuellement en vacances. Dans l’intérim c’est son joker, Damien Thévenot, l’ancien chroniqueur de Sophie Davant dans C’est au programme, qui a été rappelé par France 2. Concernant les remplaçants potentiels, les noms de Karine Baste-Régis, Thomas Sotto, Samuel Etienne, et Julia Vignali, qui vient tout juste de quitter M6 et « Le Meilleur Pâtissier », ont notamment été évoqués. Cependant, la compagne de Kad Merad a démenti cette semaine. « J’ai eu l’écho de cette rumeur. Ce n’est pas dans mes projets mais je suis flattée que l’on pense à moi », a-t-elle précisé, auprès de Télé-Loisirs.

Quant à Samuel Etienne, il a annoncé ce jeudi arrêter temporairement son direct sur Twitch. L’animateur a expliqué qu’il allait « faire une pause dans le stream de quelques semaines, a minima ». « J'ai beaucoup donné, mais je ne suis pas Terminator, je ne suis pas une machine », a-t-il ajouté. « Ça a été quatre mois très intenses. C'était génial, mais ça fait beaucoup, beaucoup de travail, en plus de mes deux autres jobs (Questions pour un champion et Franceinfo, ndlr) et de mon troisième, le plus important, ma vie de famille. ». Il a en outre annoncé une « nouvelle aventure professionnelle » à ses abonnés, sans plus de précisions.

Une mystérieuse annonce qui suffit à relancer les rumeurs d’une possible arrivée dans Télématin…