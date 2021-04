10 ans de Game of Thrones : OCS célèbre l'anniversaire de la série culte

Diffusée dans 207 pays, Game of Thrones devenait en 2019 la série de tous les records : la série la plus récompensée de l’histoire de la télévision américaine, la plus regardée mais également la plus piratée au monde…

OCS, qui la propose en France, fait replonger les fans dans la magie de la saga de tous les superlatifs, à l’occasion des 10 ans de sa diffusion. C’est à une soirée exceptionnelle que les passionnés sont notamment conviés ce samedi 17 avril à 20h40, sur OCS City (ou plus tard en replay), avec la diffusion de « GOT : La série de la décennie ».

« Tournée au sein du cellier de la maison d’Ourscamp dans le Marais (Paris 4), un lieu médiéval unique datant du XIII siècle, l’émission sera l’opportunité de plonger de manière inédite dans l’univers de Westeros », annonce OCS. Au cours de deux heures de décryptage, d’analyse en compagnie d’invités et experts français, la journaliste, autrice et réalisatrice Charlotte Blum y reviendra sur le succès planétaire de la série culte de HBO, à travers l’analyse de 10 scènes cultes sélectionnées par les fans.

Dans une interview exclusive pour OCS, Kristian Nairn, l’interprète du l’inoubliable Hodor, partagera lui aussi son analyse des moments clés de Game of Thrones.

Le 17 Avril, la série de la décennie revient avec une émission spéciale.



De prestigieux invités reviendront sur les plus belles scènes de GOT aux côtés de @Charlotte_Blum.



Un rendez-vous OCS à ne pas manquer ! #10ansGOT

L’acteur sera également à l’honneur dans un Story Séries inédit qui lui sera consacré le 19 avril prochain à 20h40 sur OCS City, dans lequel il évoque le premier rôle de sa carrière.

En profiter pour revoir l'intégrale, les coulisses et gagner des cadeaux

En attendant de pouvoir découvrir le prequel House of The Dragon, qui sera disponible en 2022 en exclusivité sur OCS, les mordus de GOT peuvent aussi revoir l’intégralité des 8 saisons.

On ne s'est toujours pas remis de ce moment… Et vous ?





L'intégralité des 8 saisons de #GameOfThrones est à retrouver sur @OCSTV, disponible avec CANAL+#10ansGOT

Et pour boucler la séance nostalgie, il faudra voir ou revoir l'émouvant documentaire HBO The Last Watch, bonus et behind the scenes, lui aussi disponible sur OCS.

A noter qu'OCS a lancé « Le Grand Jeu GOT ». Les abonnés peuvent y tester leurs connaissances et relever des challenges en se connectant sur ocs.fr/LECLUB jusqu’au 16 mai 2021. Parmi les lots à gagner, des intégrales du Trône de Fer de George R.R Martin, De Feu et Sang à l’origine du prequel House of the Dragon, et des jeux d’échecs.