Les vacances des Anges : des candidates appellent au boycott du programme

Depuis le jeudi 15 avril, le hashtag #BoycottLesAnges a émergé sur les réseaux à la suite d'un live orchestré par Angèle Salentino sur son compte Instagram. Selon la jeune femme de 26 ans, la production encouragerait le harcèlement de certaines candidates.

Plusieurs autres participantes ont elles aussi dénoncé les agissements dont elles disent avoir été victimes dans l’émission, des agissements qu’elles annoncent elles aussi encouragés par la production elle-même.

Ces accusations plongent de nouveau « Les vacances des anges » dans la polémique, après celle née en janvier dernier suite à l’altercation entre des candidats et le maire d'une commune réunionnaise, qui avait entrainé le renvoi de participants et la délocalisation du tournage.

Dans le live d’Angèle Salentino qui a mis le feu aux poudres, la candidate s’est cette fois notamment attaquée à Sarah Fraisou et Raphaël Pépin, avec qui elle a eu une violente dispute.

Céline Morel (Les Anges 11), Nathanya, Aurélie Preston ou encore Sarah Van Elst (Les Anges 10), et les jumelles Rawell et Rania l’ont ensuite rejointe pour s'attaquer elles aussi à la production et à Sarah Fraisou, accusée d'avoir harcelé plusieurs personnes sur les tournages des Anges.

« Ils sont en train de faire la méthode de la victimisation alors qu'ils ont harcelé uniquement des filles pendant des années (...). C'est la production qu'on veut dénoncer car c'est elle qui a mis en place ce système d'acharnement psychologique depuis des années. Ils se planquent derrière leurs candidats sadiques, mais c'est trop facile », a renchéri Angèle Salentino dans une story Instagram.

Un appel à l'aide

« J'ai l'impression que c'est la signature des Anges, le harcèlement. Les Marseillais, eux, c'est la tromperie, des trucs comme ça. Les Anges, j'ai l'impression que chaque année, tout est mis en place, et autant des candidats que de la production, pour qu'il y ait une personne qui subisse des acharnements. (...) La production veut qu'il y ait un acharnement parce que ça fait réagir. Et ça fait monter des vues. Et c'est hyper malsain (…) J'en ai fait plein (de burn outs, ndlr). Et c'est pour ça que j'ai voulu arrêter les tournages. Je ne faisais que des dépressions, je n'étais pas bien dans ma vie, parce qu'ils m'ont mis à bout. (...) Ils sont responsables de nous et ils sont censés être bienveillants. Et ce n'est pas ce qu'ils font », a rapporté de son côté Raswell.

« Il faut que vous compreniez que cette production favorise l'acharnement. Tant que vous allez regarder Les Anges, il y aura une personne qui va subir un harcèlement », a dit Angèle Salentino. « Il faut que ça s'arrête. Stop ! Il ne faut plus que ça arrive. (...). Si vous voulez faire comprendre aux productions, à la chaîne, que ce n'est pas ce que vous souhaitez, il faut que leurs audiences chutent. N'attendez pas mon départ ! », a-t-elle insisté, demandant aux téléspectateurs de cesser de regarder l’émission.

« J'ai envoyé un message au grand patron disant que je ne voulais plus apparaître dans les épisodes. J'ai même envoyé un message à NRJ 12 sur les réseaux sociaux en demandant qu'ils ne me mettent plus dans les extraits. Vos scènes d'acharnement que vous avez mises en place pour les autres, je ne veux plus y participer », a-t-elle expliqué.

Affirmant « suivre l’affaire de très près », NRJ12 a fait savoir à Télé-Loisirs ne tolérer « aucun harcèlement ». « Nous sommes en contact très régulièrement avec le producteur qui nous tient précisément informé de l’affaire », ont-ils précisé.

La chaîne avait déjà dû réagir plus tôt ce week-end après qu’un message attribué à la NRJ12 était apparu au milieu du flot des commentaires du live incriminant les producteurs des Vacances des Anges. « Moi je ne comprends pas. Vous avez pris l'argent et maintenant, vous criez au scandale ? », était-il écrit depuis ce qui apparaissait comme le compte officiel de la chaîne.

Une provocation pour Céline Morel, qui avait alors répondu : « Sous prétexte de rémunération, devons-nous faire face au harcèlement ? Honte à vous ! ».

Ce samedi 17 avril, la chaîne a argué que son compte Instagram avait en fait été piraté par un internaute « malveillant ». « La chaîne a appris avec stupeur qu'un commentaire malveillant avait été publié pendant un live. NRJ12 ne cautionne nullement les propos qui ont été tenus dans ce commentaire. Il s'agit de toute évidence d'un piratage. »

Pas de quoi calmer les hostilités, qui ne prennent vraisemblablement pas le chemin d'une disparition rapide.