Marvel : Emilia Clarke (Game of Thrones) rejoint le casting de la série «Secret Invasion»

La série «Secret Invasion» vient de recruter Emilia Clarke, rapporte le site américain Variety. La comédienne, connue pour son rôle de Daenerys Targaryen dans «Game of Thrones», ajoute un peu plus de prestige à un casting déjà bien fourni.

La comédienne britannique de 34 ans rejoint Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn – qui reprendront leurs rôles respectifs de Nick Fury et Talos dans Captain Marvel – et Olivia Colman, qui incarnait Elizabeth II dans The Crown. L’acteur Kingsley Ben-Adir incarnera le grand méchant de cette série attendue dans le courant de l’année 2022 sur Disney+.

Aucun détail concernant le rôle d’Emilia Clarke n’est connu pour le moment, précise Variety. Adapté du comics éponyme de Marvel, l’histoire de Secret Invasion devrait s’inscrire dans la continuité des événements du film Captain Marvel sorti en 2019, avec l’élaboration d’un plan d’invasion de la planète Terre par les Skrulls, une race d’extra-terrestres capable de changer d’apparence.

A noter que le personnage de Monica Rambeau – incarnée par Teyonah Parris – qui est apparu en pleine discussion avec une alliée Skrull dans une scène post-générique du final de WandaVision, pourrait également être présente au casting. Et ainsi faire le lien entre ces deux séries inspirées de l’univers Marvel.