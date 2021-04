Marvel : Olivia Colman (The Crown) en discussion pour rejoindre la série «Secret Invasion»

La comédienne Olivia Colman serait en discussion pour rejoindre le casting de «Secret Invasion», une des séries Marvel en développement pour Disney+.

Aperçue récemment dans le rôle d’Elizabeth II dans la série The Crown, récompensée par l’Oscar de la meilleure actrice en 2019 pour sa performance dans le film La Favorite, Olivia Colman rejoindrait Samuel L. Jackson et Ben Mendelsohn à l’affiche de cette fiction centrée sur les aventures de Nick Fury, précise le site américaine The Hollywood Reporter.

Pour le moment, aucun détail concernant le rôle qu’elle pourrait incarner n’a été révélé. L’intrigue de la série est, elle aussi, gardée secrète. Mais l’histoire devrait s’inscrire dans la continuité des événements du film Captain Marvel sorti en 2019, avec une potentielle infiltration de Skrulls – un race d’extra-terrestres métamorphes – sur la Terre.

Samuel L. Jackson reprendrait évidemment son rôle de Nick Fury, et Ben Mendelsohn celui de Talos (un Skrull). C’est le comédien maroco-britannique Kinglsey Ben-Adir qui incarnera le rôle du vilain.

A noter que le tournage de Secret Invasion n’a pas encore débuté, et que la série n’est pas attendue sur Disney+ avant 2022.