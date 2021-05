Chaînes d'info : des audiences record pour CNEWS

Pour la première fois de son histoire, CNEWS s'est, ce lundi, hissée en tête des audiences des chaînes d'info.

Selon des données de Médiamétrie diffusées ce mardi, la chaîne du groupe Canal+ (filiale de Vivendi) a récolté lundi une part d'audience de 2,7%, toutes catégories de téléspectateurs confondues, contre 2,5% pour BFMTV (chaîne du groupe Altice), 1,2% pour LCI (chaîne du groupe TF1) et 0,7% pour la chaîne publique Franceinfo.

Avec cette place de leader, la chaîne confirme des audiences en constante progression. En un an, CNEWS a vu son audience augmenter de 0,4 point de PDA (part d'audience) et, en deux ans, se multiplier par 2,3.

Une progression sur toutes les tranches

Cette bonne dynamique est imprimée par des programmes phares tels que «Face à l'info» et son éditorialiste Eric Zemmour (qui attire près de 730 000 téléspectateurs tous les soirs avec des pics à plus de 1 million) et «L'Heure des Pros», animée par Pascal Praud (400 000 fidèles entre 9 heures et 10h30, et près de 650 000 entre 20h et 21h). Ces deux rendez-vous quotidiens ont plus que jamais affolé les compteurs en avril. D'autres tranches réalisent de très belles performances. On retrouve ainsi le matin, Romain Desarbres et sa Matinale, Laurence Ferrari et son Interview, ainsi que Jean-Marc Morandini (Morandini Live), puis Sonia Mabrouk (Midi News). Et en fin de journée, Laurence Ferrari (Punchline), Anne Fulda (L’Heure des livres), Yves Calvi (rediffusion de L’Info du vrai), et Julien Pasquet (Soir Info) prennent le relais.

Sans oublier le week-end, avec le succès de La Matinale de Thomas Lequertier, le magazine médical du docteur Brigitte Milhau, ou encore les rendez-vous avec Charlotte D'Ornellas, Jean-Pierre Elkabbach et Ivan Rioufol.

En début de semaine dernière déjà, l’écart s’était resserré entre BFMTV et CNEWS, la première ne devançant plus la deuxième que de 0,1% point de part d’audience.