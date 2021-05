Kaamelott : Bruno Salomone «hyper déçu» de ne pas être dans le film d'Alexandre Astier

Bruno Salomone, qui incarnait le personnage de Caius Camillus dans la série, a exprimé sa déception de ne pas être présent au casting de l’adaptation au cinéma de Kaamelott dont la sortie est prévue le 21 juillet prochain.

Invité sur le plateau du Buzz TV du site TV Mag, Bruno Salomone a révélé que son nom ne figurait pas au générique de ce film baptisé Kaamelott – Premier volet dont la sortie en salles a été longtemps repoussé en raison de la crise sanitaire. «Je suis hyper déçu», lance le comédien. «C’est Alexandre Astier, il faut l’engueuler !», poursuit-il sur un ton ironique.

Bruno Salomone confie qu’il aurait été prêt à faire n’importe quoi pour travailler à nouveau auprès d’Alexandre Astier, et retrouver l’univers de Kaamelott. «Je ne sais pas ce qu'il a fait. J'aurais même fait un mec qui passe dans le fond et qui dit rien. J'aurais voulu faire ça. Mais non, rien», lâche-t-il.

N’allez pas croire que Bruno Salomone est en froid avec le créateur de la série. Loin de là. Le comédien sait que son personnage de Caius Camillus ne pouvait pas être présent dans l’intrigue de ce premier volet. «Je ne sais pas quand ça se passe mais ce n'est pas à l'époque où il y avait Caius Camillus, mon personnage. C'était des potes de chambrée», explique-t-il.

L’acteur de Fais pas ci, fais pas ça n’a pas hésité ensuite à encenser Alexandre Astier et ses méthodes de travail.

«J'ai adoré travailler avec Alexandre Astier parce que c'est un petit génie. (…) Il me dirigeait sans me regarder. Je trouvais ça génial qu'il dirige à l'oreille. C'est un musicien, il joue de cinq instruments je crois. C'est hyper agréable, parce que je suis sensible au son. Du coup, d'avoir quelqu'un qui y est aussi sensible... Parce qu'on ne peut pas tricher avec la voix... On sent les troubles, on sent l'erreur, on sent le mec qui triche, on sent tout. Donc c'était hyper excitant. Et puis il est à la virgule près, il ne veut pas qu'on change un mot parce qu'il est précis, il sait ce qu'il fait. Et c'est agréable d'avoir quelqu'un qui sait ce qu'il fait», raconte Bruno Salomone.