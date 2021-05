La Chronique des Bridgerton : une série dérivée sera consacrée à la reine Charlotte

Alors que la saison 2 de La Chronique des Bridgerton est actuellement en tournage, la production annonce que la reine Charlotte va avoir droit à son propre spin-off.

Après avoir d'ores et déjà commandé les saisons 3 et 4 de La Chronique des Bridgerton, Netflix vient de donner son feu vert à une série dérivée, dédiée au truculent personnage incarné par Golda Rosheuvel dans la première saison.

Ce spin-off sera écrit par la productrice Shonda Rhimes elle-même, et se penchera sur la jeunesse et les premières amours de la reine Charlotte. A noter que cette nouvelle série prendra des libertés avec les livres de Julia Quinn, dont la série La Chronique des Bridgerton s'inspire, et qu'elle mettra notamment en scène des versions plus jeunes de la mère des Bridgerton, Violet, ainsi que de Lady Danbury (la tante de Simon).

Une histoire méconnue

« De nombreux téléspectateurs ne connaissaient pas l’histoire de la reine Charlotte avant que Bridgerton ne la fasse connaître au monde, et je suis ravie que cette nouvelle série permette de développer davantage son parcours et le monde de Bridgerton », annonce Bela Bajaria, responsable de contenus TV de Netflix, avant d'ajouter que «Shonda et son équipe développent l’univers de Bridgerton de manière réfléchie afin de pouvoir continuer à offrir aux fans la même qualité et le même style qu’ils aiment. En planifiant et en préparant dès maintenant toutes les saisons à venir, nous espérons également maintenir un rythme qui comblera totalement les téléspectateurs les plus insatiables. »

Pour l’heure, les fans - nombreux puisque la saison 1 aurait été vue par 82 millions de personnes, avait fait savoir Netflix - attendent impatiemment la suite de La Chronique des Bridgerton. Après l'intense histoire d'amour de Daphne Bridgerton et Simon Bassett (Regé-Jean Page), la saison 2 se penchera prochainement sur la tumultueuse vie sentimentale d'Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey).