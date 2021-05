Eurovision : les vainqueurs italiens accusés d'avoir pris de la cocaïne pendant la finale

Il s'en est fallu de peu, mais la Française Barbara Pravi n'a finalement pas remporté l'édition 2021 de l'Eurovision, samedi 22 mai. Le vote lui a préféré le groupe de rock italien Måneskin dont le chanteur, Damiano David, est déjà au coeur d'une polémique : certains téléspectateurs sont persuadés de l'avoir vu prendre de la cocaïne pendant l'émission.

La séquence a été largement partagée sur les réseaux sociaux : elle montre l'équipe italienne, assise autour d'une table sur laquelle Damiano David se penche, sans que l'on puisse réellement apercevoir ce qu'il fait. Pour ajouter au trouble, le batteur de Måneskin, Ethan Torchio, assis juste à côté de lui, semble l'avertir de la présence d'une caméra d'un geste discret.

Heeft hij nu net bijna lijntje gesnoven op CAMERA hahahaha #Eurovision pic.twitter.com/zS4WerZyvh — Nieke Braet (@niekebraet) May 22, 2021

Le chanteur italien reagit aux rumeurs « c’était un verre cassé je ne prends pas de drogues » #Italy #Eurovision pic.twitter.com/LpPwv0jrWw — Guillaume Ouattara (@ingenuingenieur) May 22, 2021

Des images furtives mais suffisantes pour que les internautes soient convaincus que l'artiste a pris de la cocaïne en pleine émission. La théorie a pris suffisamment d'ampleur pour que le chanteur de Måneskin soit interrogé à ce sujet lors de la conférence de presse juste après la finale de l'Eurovision 2021.

«Je ne prends pas de drogue, ne dites pas ça s'il vous plait», a répondu Damiano David, expliquant que Thomas Raggi, le guitariste du groupe italien, assis à sa gauche sur les images, avait «cassé un verre avec sa jambe» à ce moment-là.

Pour appuyer son propos, le groupe Måneskin s'est exprimé sur Instagram, plus tard dans la nuit, vers 2h30. «Nous sommes vraiment choqués par ce que disent certaines personnes à propos de Damiano prenant de la drogue. Nous sommes vraiment CONTRE les drogues et n'avons jamais pris de cocaïne. Nous sommes prêts à nous faire tester, car nous n'avons rien à cacher. Nous sommes là pour jouer notre musique et tellement heureux d'avoir gagné l'Eurovision, nous voulons remercier tout le monde pour nous avoir soutenu. Le rock'n roll ne meurt jamais. Nous vous aimons.»