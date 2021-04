Des trafiquants transportaient 210 kg de cocaïne dans un voilier

Interceptée par la Marine nationale à l'ouest de Sainte-Lucie, l'embarcation a été passée au peigne fin par les enquêteurs de l'Office anti-stupéfiants qui a débusqué dans la structure même du bateau une quantité de drogue équivalente à 7,5 millions d'euros au marché de gros.

A la première inspection, les militaires de la frégate Le Ventôse qui ont contrôlé le voilier dans la nuit du 15 au 16 avril au large de Sainte-Lucie ont trouvé 20 kg de cocaïne cachés dans un faux plancher.

Ramené à quai à Fort-de-France, le navire a cette fois été exploré de fond en comble par les enquêteurs spécialisés de l'Ofast (Office anti-stupéfiants). Dans les parois, les policiers ont mis la main sur 190 kg supplémentaires pour une cargaison portée au total donc à 210 kg.

«Cette quantité de drogue peut se monnayer jusqu'à 7,5 millions d'euros sur le marché de gros/semi-gros», explique à CNEWS une source proche du dossier.

«Pour l'exportation de stupéfiants dans cette région, on pense toujours aux containers maritimes et aux mules aériennes mais il y a aussi le voilier, un des vecteurs traditionnels. Cependant, il nécessite des malfaiteurs ayant des capacités de navigation poussées, ce qui le rend peu fréquemment utilisé. Pendant la saison des Alizés, c'est là que les conditions s'y prêtent le plus pour les trafiquants qui partent des côtes sud-americaines et traversent l'Atlantique», poursuit la même source.

Les deux individus à bord, âgés d'une quarantaine d'années, étaient originaires d'Europe de l'est et auraient chargé au large du plateau des Guyanes, passant par les Antilles vraisemblablement pour y faire escale avant de rejoindre l'Europe pour la livraison.

Ils ont été mis en examen notamment pour importation et trafic de stupéfiants dans le cadre d'une information judiciaire ouverte par la Jirs (juridiction interrégionale spécialisée) de Fort-de-France et placés en détention provisoire.