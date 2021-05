Timothée Chalamet incarnera Willy Wonka dans un préquel de Charlie et la Chocolaterie

Seize ans après Johnny Depp, c’est au tour de Timothée Chalamet d’incarner sur grand écran Willy Wonka, le fameux inventeur chocolatier du roman de Roald Dahl « Charlie et la Chocolaterie ».

L’acteur franco-américain sera donc le héros de « Wonka », prequel de la fiction de l’écrivain anglais Roald Dahl, qui sera réalisé par Paul King (Paddington) a révélé lundi 24 mai 2021 le média américian Deadline. L’histoire se concentrera sur le jeune Willy Wonka et ses aventures qui ont précédées l’ouverture de sa fantastique usine de chocolat. Pour ce rôle hors du commun, la star de « Call me by your name » devra mettre en avant ses talents de chanteur et de danseur puisque plusieurs scènes musicales sont attendues.

C’est la troisième fois que la Warner Bros s’attaque à l’histoire de Willy Wonka, mais bien que les détails de l’intrigue de la nouvelle ficiton soient pour l'instant inconnus, le film retraçera les origines du personnage et sera ainsi la première version à ne pas mettre en scène Charlie Bucket, le jeune héros du roman de Roald Dahl.

L’année sera chargée pour le jeune acteur de 25 ans, tête d’affiche du prochain film de Denis Villeneuve, « Dune » initialement prévu pour décembre 2020 et finalement annoncé dans les salles en septembre 2021. Il sera également aux côtés de Tilda Swinton, d'Adrian Brody et de Léa Seydoux dans la très attendue nouvelle œuvre de Wes Anderson, « The French Dispatch ».