Timothée Chalamet, Billie Eilish, Amanda Gorman et Naomi Osaka vont co-présider le MET Gala 2021

Pour son édition 2021, le MET Gala mise sur la jeunesse. La célèbre soirée d’ouverture de l’exposition de mode annuelle du Metropolitan Museum of Art (MET) sera co-présidée par l’acteur Timothé Chalamet, la chanteuse Billie Eilish, la poétesse Amanda Gorman et la tenniswomen Naomi Osaka.

Comme une ode à la jeunnesse, les quatre personnalités choisies pour présider le gala le plus scruté de l'année ont toutes moins de 30 ans. Quatres jeunes stars qui n’avaient encore jamais pris part à cette grand-messe de la mode, qui aurait dû se dérouler ce mardi 4 mai 2021. La pandémie actuelle a obligé les organisateurs à repousser l’événement au 13 septembre 2021, afin de pouvoir l’imaginer dans des conditions quasi-normales.

Une présidence rafraîchissante

L’acteur Franco-Américain Thimothée Chalamet, connu pour son rôle dans « Call Me by Your Name » et tête d’affiche du prochain film de Denis Villeneuve, « Dune », a partagé le 3 mai sur Instagram son implication dans le gala le plus attendu de l’année.

Amanda Gorman, la jeune poétesse et révélation de la cérémonie d’investiture du président américain Joe Biden, grâce à la lecture de son poème « The Hill We Climb », s’est-elle aussi fendue d’un tweet pour annoncer sa participation à l’événement.

Naomi Osaka, joueuse de tennis professionnelle de renom, a elle choisi d’annoncer la nouvelle avec un trait d’humour. « Si je vois Rihanna, je vais tomber dans les pommes », a-t-elle tweeté le 3 mai.

If I see Rihanna ima pass out. — NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) May 3, 2021

Une édition particulière

Après avoir été annulé l’an passé en raison de la pandémie, l’événement annuel de collecte de fonds du Anna Wintour Coustume Center du MET met les petits plats dans les grands. Nommée « In America », la plus grande soirée de la mode aura pour dress code « American Independence ».

Une édition chauvine qui célèbrera « un sentiment de liberté retrouvé : se réunir, voyager et se mettre sur son 31 ». Cette soirée plus qu’attendue, inaugurera l’exposition de mode annuelle du MET et célèbrera, en deux parties, la mode purement américaine à travers les années. La première, « In America : A Lexion of Fashion », ouvrira ses portes le 18 septembre et restera exposée, lorsque la seconde partie « In America : An Anthology of Fashion » sera inaugurée le 5 mai 2022.