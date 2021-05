Grey's Anatomy : un patron d'ABC tempère ses propos sur le prochain spin-off

En aurait-il trop dévoilé ? Après avoir annoncé qu’un spin-off de Grey’s Anatomy était en réflexion, un des patrons de la chaîne ABC est revenu ce 25 mai sur ses propos.

« Je voudrais clarifier des propos que j'ai eus dans une interview. Il n'y a actuellement pas de discussion concernant un spin-off de Grey's Anatomy. Nous sommes concentrés à 100% sur la production de la saison 18, avec l'incroyable Krista Vernoff à sa tête ainsi que la géniale Ellen Pompeo et toute l'équipe. En tant que leader d'ABC Signature, je tenais simplement à communiquer mon soutien et mon optimisme concernant la création brillante de Shonda Rhimes », a déclaré Jonnie Davis dans un communiqué, publié au lendemain de l’interview parue sur Deadline.

Dans cette dernière, le dirigeant avait pourtant assuré qu'un projet était en ce moment-même à l'étude. « Krista et son équipe sont en train de creuser des idées, afin de savoir à quoi cela pourrait ressembler. Ils sont en train de travailler sur des thèmes et j’ai hâte, quand nous aurons trouvé le bon sujet, d’introduire la prochaine phase de Grey's Anatomy », avait confié au site le président de ABC Signature, avant d'ajouter : « Nous allons créer la prochaine série qui durera elle aussi 18 ans. Nous y travaillons en ce moment même, et il n'y a pas de meilleurs cerveaux pour y parvenir que ceux de Krista et Shonda.»

Un spin-off autour du personnage de Jesse Williams ?

Heureux d'apprendre que l’univers de leur série allait s’étendre une nouvelle fois, certains fans de Grey’s Anatomy ont espéré que ce potentiel spin-off suive Jackson et April (Sarah Drew) dans leur nouvelle vie à Boston. Interrogé à ce sujet par TVLine a repéré Allociné, l’interprète de Jackson Jesse Williams a répondu qu’il n’était pas vraiment certain que cela se fasse. « Ce serait un spin-off vraiment intéressant, avec des acteurs talentueux, dans un univers, l'équité dans le monde de la médecine, qui n'est pas vraiment reflété à la télévision. Il y a un vrai potentiel. Je ne rechigne pas à l'envisager. Mais nous verrons. Nous verrons bien », a-t-il ainsi lui aussi tempéré.

Créée par Shonda Rhimes en 2005, Grey’s Anatomy a déjà connu deux séries dérivées. La première, Private Practice, a été diffusé entre 2007 et 2013 et suivait les aventures d’Addison Montgomery (Kate Walsh) dans sa nouvelle vie en Californie. La seconde, Station 19 - dont la saison 4 est actuellement diffusée aux Etats-Unis - se concentre quant à elle sur des pompiers de Seattle. Alors y en aura-t-il une troisième ? Il faudra encore s’armer de patience pour le savoir.