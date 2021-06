The Beast must die : un face-à-face haletant entre Jared Harris et Cush Combo, dès le 21 juin sur Canal+

Canal+ entamera la diffusion de « The Beast Must Die », un drame original adapté du roman de Cecil Day-Lewis, dès ce 21 juin.

Le roman, un polar psychologique écrit en 1938 par Nicholas Blake (pseudo de Cecil Day-Lewis, le père de l'acteur oscarisé Daniel Day-Lewis), avait déjà été adapté par Claude Chabrol en 1969 avec Que la bête meure. A travers cette nouvelle adaptation, Gaby Chiappe au scénario (Vera) et Dome Karukoski à la réalisation (Tolkien) « livrent un puissant thriller contemporain» autour de la confrontation d'une mère endeuillée avec le meurtrier de son fils de 6 ans. Pour venger ce dernier - décédé après avoir été renversé par une voiture dont le conducteur a pris la fuite - la jeune femme va décider de se faire justice elle-même en s’immisçant dans la vie de celui qu’elle tient pour responsable...

« Jared Harris (Chernobyl, The Crown, Mad Men) et Cush Jumbo (The Good Wife) s’y livrent une bataille sans merci», annonce Canal+ qui diffusera la série britannique les lundis à 21h00 (à raison de deux épisodes par soirée). Billy Howle dans le rôle du détective Strangeways, mais aussi Geraldine James, Nathaniel Parker ou encore Maeve Dermody complètent le casting.

A noter pour les impatients que les cinq épisodes de « The Beast Must Die » seront disponibles en intégralité sur myCANAL dès le 21 juin.