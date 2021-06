Cartes Pokémon : 7 conseils pour jouer comme un pro

A la fois stratégique et dynamique, le jeu de cartes Pokémon est aujourd'hui joué aussi bien dans les cours de récré que lors de tournois professionnels. Pour CNEWS, un expert livre les conseils à suivre pour améliorer son jeu, mais aussi se préparer à une compétition.

Stéphane Ruffe, ancien champion de France en 2016 du jeu de cartes Pokémon est aujourd'hui Professeur Pokémon, titre donné à un arbitre professionnel. Il a notamment arbitré la finale des Worlds en 2018 à Nashville (Etats-Unis).

Avoir tout son matériel

Stéphane Ruffe : «Le jeu de cartes Pokémon est très répandu chez les collectionneurs et les joueurs restent tout de même minoritaires. C'est un jeu qui est pensé pour les enfants mais en compétition nous avons aussi des trentenaires. Pour jouer dans les règles, il faut toutefois avoir un matériel précis. Il faut d'abord protéger ses cartes, on recommande souvent des tapis de jeu pour les poser. L'idée est de ne pas abimer les cartes pour ne pas les plier. Cela peut avoir des conséquences sur la suite de la compétition. Il y a également des marqueurs pour indiquer par exemple l'état des Pokémons. Certains joueurs utilisent ici des dés (plus faciles à transporter). Et bien sûr : les cartes !

Généralement, quand de nouveaux joueurs arrivent pour un tournoi, on parle de format de jeu. Les compétitions n'autorisent souvent que certaines cartes. Une marque sera d'ailleurs apposée dès septembre prochain sur les cartes Pokémon pour mieux se repérer. Les cartes auront une petite lettre de l'alphabet en bas du carton qui indiquera si on peut jouer cette carte ou non, à partir de telle lettre qui seront liées à certaines années. Cela va permettre de faire un premier tri.

Il faut savoir également que certaines cartes Pokémon sont illégales. Avant même la compétition, on procède à une vérification. Les 60 cartes qui sont choisies lors d'une compétition doivent rester les mêmes ce qui permet aux arbitres de faire un contrôle à tout moment, afin d'empêcher les triches.»

Bien connaître son jeu

«Il est très important d'apporter une analyse sur le jeu de cartes qu'on a entre les mains. Il faut que les joueurs connaissent bien leur jeu et sachent ce que chaque carte peut faire. Il y a bien sûr la chance qui joue et il faut bien accepter que la défaite peut arriver. Il ne faut pas croire que s'entraîner nous permet d'arriver victorieux à chaque tournoi. Seul, l'entraînement permet d'aller plus loin, mais il faut garder en tête qu'il n'y a qu'un seul gagnant pour chaque compétition. Se fixer des objectifs est intéressant par contre, comme d'arriver dans les dix premiers par exemple.

Il y a donc différentes manières de se fixer des objectifs. Demandez-vous si vous êtes là pour vous amuser, pour apprendre et perfectionner votre jeu ou encore pour aller tenter votre chance dans une compétition nationale, voire internationale. Car à chacun de ses objectifs, il faut prévoir un mode de préparation différent. S'entraîner reste donc la clé. Il y a beaucoup de ligues et de boutiques spécialisées qui organisent des séances à travers tout le pays.»

Bien gérer son temps

«Chaque match en compétition dure généralement 50 minutes. Durant ce délai, il faut remporter deux manches. Quand on sait que la première partie est perdue, il vaut mieux arrêter et passer à la deuxième manche. Car le temps joue souvent contre celui qui a perdu la première manche. On finit par jouer vite, mais dans ce cas on commet plus d'erreurs. Les bons joueurs sont ceux qui savent qu'une partie ne peut aller plus loin, cela ne sert à rien de la terminer à 100 %. Il est alors préférable de concéder la première manche et de passer à la suite.

Depuis le début du JCC Pokémon, les règles sont sensiblement toujours les mêmes : on s'affronte en un contre un et on doit mettre KO jusqu'à six Pokémons, au tour par tour. Contrairement à d'autres jeux de cartes, l'adversaire ne peut rien faire quand c'est au tour de son opposant.»

Apprendre à gérer ses émotions

«C'est très difficile ! Mais les sentiments que l'on voit à travers les expressions de son adversaire peuvent trahir son jeu. Un adversaire aguerri pourrait alors tenter quelque chose, s'il voit qu'il a un boulevard pour remporter la manche. Si vous ne montrez aucune émotion, cela peut être déroutant. Mais effectivement cela demande beaucoup de maîtrise de soi.»

s'inspirer des autres joueurs

«Parmi la centaine de nouvelles cartes qui sortent tous les trois mois, il n'y a qu'une toute petite portion de celles-ci qui vont être vraiment jouées. Ce qu'on appelle la méta, ce sont toutes les cartes qu'on va retrouver en compétition. Lorsque vous vous préparez à jouer sérieusement et même en vue d'une compétition, il faut aller voir sur Internet ce qui a été joué auparavant.

L'idée est d'éviter une erreur sur le choix de nos cartes et de trouver un bon équilibre dans son deck Pokémon. On s'entraîne et on s'approprie les listes, pour être à l'aise avec ses cartes. Il faut néanmoins avoir un regard critique sur ce que propose ces listes sur Internet. Par exemple, si vous vous sentez à l'aise avec un jeu recommandé, vous pouvez alors choisir par exemple de changer une carte qui fera peut être la différence un jour de compétition.»

Imaginer un jeu moteur de pioches

«Il faut des moteurs de pioches dans son deck. Ceci est fondamental ! L'idée ici est de piocher régulièrement pour renouveler son jeu à tout instant. La pioche est cruciale. Il faut donc penser à avoir des cartes qui permettent de renouveler son jeu. Si vous ne piochez pas, vous allez vous retrouver rapidement bloqué. Certaines cartes Pokémons et certaines cartes dresseurs peuvent permettre de faire des pioches d'ailleurs.

La carte Nostenfer V (ci-dessus) se retrouve aujourd'hui quasiment dans tous les jeux. Celui-ci permet de piocher jusqu'à six cartes, il est donc possible de repiocher une main totale grâce à elle.»

Aller dans les magasins spécialisés

«Il y a des boutiques spécialisées qui accueillent des parties entre joueurs partout en France et je vous conseille de vous y rendre. Beaucoup de bénévoles se démènent pour donner des conseils et fédérer les débutants. Les sessions d'avant-premières sont très sympas car on peut découvrir les cartes sans se mettre la pression et des cadeaux sont offerts d'ailleurs. C'est une belle approche.»