New Pokémon Snap : Un voyage amusant au pays de Pikachu

Oubliez vos Pokéballs ! Nous avons pu partir, avant l’heure, au pays de New Pokémon Snap, à la recherche de Pikachu et ses amis. Une aventure paisible pour une chasse… photographique.

Qu’on se le dise, ce Pokémon-là n’est pas comme les autres. Exit la Pokéball, les captures de créatures et les combats de dresseur. Pour ce nouvel épisode disponible ce vendredi 30 avril, les développeurs japonais de Bandai Namco proposent un safari photo aux pays de Pikachu et compagnie. Un titre exclusif à la console Nintendo Switch.

New Pokémon Snap propose une virée dans la contrée de Lentis où l’on va pouvoir croiser la route de quelques 200 espèces, toutes générations confondues. Après une première démo du jeu, nous avons pu partir à l’aventure avant l’heure pour un périple photographique plus technique qu’il n’y paraissait au premier abord.

Mandaté par le professeur Miroir pour enquêter sur le mystérieux phénomène Lumina, le joueur grimpe dans sa capsule Neo One. Un petit vaisseau qui glisse doucement sur des rails laissant au joueur la possibilité de regarder tout autour de lui en mitraillant (avec son appareil photo) les nombreuses créatures dispersées dans le décor.

Pas question ici de choisir son itinéraire même si, au fil de l’aventure, quelques embranchements apparaîtront ici ou là. Pour les découvrir il faut faire et refaire les niveaux et surtout, parfois déclencher certains mécanismes spécifiques. C’est là que ce New Pokémon Snap devient plus subtile qu’attendu. En effet, grâce à différents objets utilisés au bon endroit au bon moment, on découvre de très nombreux secrets. Scène inédite à photographier, nouvelle zone, nouveau Pokémon… le jeu regorge de suprises que l’on découvre au fur et mesure qu’on passe et repasse dans les mêmes niveaux.

Une autre façon de chasser les pokémon qui place l’exploration au cœur du gameplay. Il faut être curieux, observateur et parfois avoir de bons réflexes pour prendre le cliché à l’instant précis. Il faut aussi aimer faire et refaire les mêmes trajets…

Battre son meilleur score

Et pourquoi tant d’efforts me direz-vous ? Au-delà du seul plaisir de la découverte, New Pokémon Snap est un titre qui fait la part belle au «scoring». Comprenez que le but est ici d’obtenir les meilleures notes sur ses photos qui sont, en fin de parcours, jugées par le professeur Miroir. Plus le pokémon ou la situation sont rares et plus le score obtenu est élevé. Les premiers de la classe, en perpétuelle quête de l’excellence, seront aux anges.

«Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage», dit joliment l’expression. New Pokémon Snap vous emmènera vingt fois et même plus sur les mêmes parcours afin d’y dégoter le meilleur cliché. Un gameplay original qui n’a rien à voir avec celui des traditionnels jeux Pokémon.

Les créateurs de ce titre ne sont pas les concepteurs habituels des jeux Pokémon. Bandai Namco avait déjà, en 2015, réalisé un étonnant Pokken Tournament, mélange de Tekken (l’emblématique jeu de combat de la firme) et de Pokémon.

Avec cette production la firme propose une nouvelle version d’un jeu paru sur Nintendo 64 en 1999. Plus de 20 ans après, le concept fonctionne toujours, même si l’aspect «rail shooter» pour adepte du scoring est moins tendance. Le titre reste toutefois une variation sympathique et colorée sur le thème des jeux Pokémon. Loin des combats et des rivalités, il propose une alternative paisible et divertissante. Une balade tranquille qui fait du bien.

New Pokémon Snap, Nintendo/Bandai Namco, sur Switch.