Stéphane Plaza : l'animateur à la réputation de gaffeur explique souffrir d'un trouble de la coordination

L'agent immobilier et animateur de M6 ne s'en cache pas. Il est extrêmement maladroit. Invité sur Europe 1, il a révélé souffrir de dyspraxie.

« Je suis très maladroit, mais je le vis bien. C'est Pierre Richard quoi ! Je ne l'explique pas. C'est de pire en pire. J'ai l'impression qu'il y a trop de choses dans ma tête », a-t-il dit avant de révéler qu’il souffrait d’un trouble qui se caractérise notamment par des difficultés de coordination dans la vie quotidienne.

« Je suis dyspraxique en fait. Ça veut dire qu'on ne contrôle pas sa force et qu'on n'arrive pas à faire ses lacets », a-t-il ainsi confié au micro d’Anne Roumanoff. Stéphane Plaza avait déjà évoqué être atteint de ce trouble neurologique qui concerneraient 6% des enfants, affirmant qu'Albert Einstein, Tom Cruise, Daniel Radcliffe ou encore Jean Dujardin souffraient de la même chose.

Le signe d'une grande créativité

« En gros, c’est une altération de la communication entre le cerveau et le corps, les deux fonctionnent très bien, mais pas ensemble ! Maladresse, dyslexie, difficulté à maîtriser sa force et à faire ses lacets (ceux-là sont chez moi), organisation, rangement, repérage dans le temps compliqués, et difficulté à faire sa toilette tout seul entre autres... Mais grande créativité ! », avait-il détaillé sur Instagram.

Il existe en fait différents types de dyspraxie. Les personnes atteintes peuvent présenter en outre des difficultés à écrire ou à effectuer des activités nécessitant une certaine coordination motrice, comme s'habiller ou prendre un repas. Ces troubles sont également parfois liés à d’autres troubles du développement au niveau du langage, de l’attention, et de l’apprentissage, ainsi qu’à un risque plus élevé de troubles anxieux, et comportementaux.