Affaire Skripal : une série revient sur l’attaque chimique à l'origine d'une crise diplomatique entre Londres et Moscou

La mini-série «Affaire Skripal : l'espion empoisonné» revient sur l’empoisonnement d'un ex-espion russe, Sergueï Skripal, et de sa fille, qui a provoqué la panique chez les habitants d'une petite ville anglaise et une crise diplomatique entre Londres et Moscou.

Le 4 mars 2018, un homme et une jeune fille sont victimes de convulsions sur un banc public de la petite ville anglaise de Salisbury. Transportés à l’hôpital, les médecins ne parviennent pas à trouver l'origine de leurs maux. De son côté, le lieutenant de police Nick Bailey découvre qu’il s’agit de l’ex-espion russe, Sergueï Skripal et de sa fille, Ioulia, et décide de fouiller leur maison. Peu de temps après avoir visiter les lieux, il est lui-même victime d’étranges symptômes. Avertie du fait que les Skripal ont été la cible d'une tentative d’assassinat à l'aide d'un poison non identifié, Tracy Daszkiewicz, directrice de la santé publique de la municipalité, engage une course contre la montre pour identifier la menace et protéger la population. Il va s’avérer que l’ancien agent double russe et sa fille ont été empoisonnés au Novitchok, un toxique si puissant qu’il suffit d’en remplir la moitié d’une petite cuillère pour tuer vingt mille personnes…

Série en 4 épisodes de 45 minutes, « Affaire Skripal : l’espion empoisonné» est un thriller coup de poing qui revient sur cet authentique scandale diplomatique et sanitaire, en prenant le point de vue de ses victimes collatérales. Pour raconter cet événement qui a déclenché une grave crise diplomatique entre Londres et Moscou, le co-scénariste Declan Lawn confie en effet s’être attaché au vécu des anonymes qui, entre héroïsme et panique, ont dû faire face à une urgence sanitaire sans précédent. « Ce qui relevait au départ de l’espionnage a touché des gens ordinaires. Nous voulions raconter la manière dont les autorités locales et les habitants sont parvenus à affronter cette catastrophe », explique l’ancien reporter de la BBC.

La série est servie par une brochettes d’acteur chevronnés : Anne-Marie Duff (Sex Education), Rafe Spall (Trying), Annabel Scholey (The Split, Britannia) ou encore Johnny Harris (This is England). Déjà disponible sur le site d’Arte, Affaire Skripal : l'espion empoisonné sera diffusée à partir de ce jeudi 10 juin sur la chaîne franco-allemande.