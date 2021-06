Post Malone s’est offert des dents en diamants de plus d'1,6 million de dollars

Le rappeur Post Malone s’est offert un nouveau sourire en diamant d’une valeur de plus d'1,6 million de dollars (soit plus d’1,3 million d’euros).

Très fier du résultat, c’est le chirurgien qui s’est chargé de l’opération, le Dr Thomas Connelly, qui a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux. «Post Malone a terminé la reconstruction de son sourire à 1.600.000 dollars le week-end dernier », a légendé le dentiste sous un portrait en noir et blanc du rappeur. Le docteur a procédé à la pose de 28 facettes en porcelaine pour réparer la dentition de la star, et ajouté deux dents en diamant.

Ami de la star avec qui il aime comparer ses muscles sur les réseaux sociaux, le docteur a déclaré à Rolling Stone qu'il lui avait fallu un an et demi pour comprendre comment réaliser l'exploit, et qu'il avait finalement utilisé des diamants provenant de Belgique et taillés en Israël. « Avec un sourire qui met en valeur des facettes naturelles en porcelaine encadrées par 2 canines en diamant d’un poids total de 12 carats, Post Malone a littéralement un sourire à 1 million de dollars !», a déclaré Connelly, qui précise que le résultat est le fruit d’une collaboration avec le dentiste cosmétique Naoki Hayashi, la société Bichachi Diamonds, et les experts de la bijouterie bling-bling Angel City Jewelers.

De grands noms devraient suivre la tendance

« Il a maintenant deux dents en diamant fonctionnelles et pleines. Elles illuminent la pièce. Elles scintillent, elles brillent; elles sont incroyables », se réjouit encore Connell, qui affirment que d’autres stars attendraient de subir la même opération. « J’ai parlé à quelques autres personnes qui attendaient de voir comment cela se passerait avant de perdre leur million. Alors nous verrons », a-t-il confié.

Post Malone n’en est pas à sa première modification corporelle, lui qui possède déjà une impressionnante collection de 80 tatouages sur le corps, mais aussi sur le visage. Il avait d’ailleurs raconté à Jimmy Kimmel s’être fait tatouer la jambe dans le bureau du Dr Connelly en 2020, affirmant que c’était « le meilleur endroit pour en avoir pour son argent ».