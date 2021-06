Westworld : Jeffrey Wright ravi de commencer le tournage de la saison 4

Le tournage de la saison 4 de «Westworld» est en cours. Une bonne nouvelle partagée par Jeffrey Wright sur son compte Instagram.

Le comédien a posté un cliché de sa chaise de tournage sur laquelle apparaît le nom de son personnage, Bernard. Avec le commentaire «Bonjour… vieil ami», en référence à la relation de celui-ci avec le docteur Robert Ford, incarné par Anthony Hopkins dans la série.

Lancée en 2016, Westworld devrait revenir avec une saison 4 dans le courant de l’année 2022, sur la chaîne américaine HBO. Les fans de la série – du moins ceux qui ont réussi à suivre une intrigue jugée (trop) compliquée par certains – sont probablement impatients de découvrir les nouveaux épisodes qui auront la lourde tâche de répondre aux nombreuses questions laissées en suspens à la conclusion du chapitre 3.

Si la première saison de Westworld avait rencontré un franc succès auprès du grand public et des critiques, les deux suivantes ont vu leurs audiences déclinées au fur et à mesure, en raison d’un scénario complexe qui n’en reste pas moins intéressant.

Mais susceptible de décourager ceux qui ne sont pas attentifs aux moindres détails exposés par les showrunners, Jonathan Nolan et Lisa Joy. Westworld parvient toutefois à s’assurer le soutien indéfectible d’une partie des téléspectateurs captivés par cette fiction, qui touche à des sujets aussi divers et variés que la cybernétique et la conscience des machines.