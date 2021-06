Trois jeux d'enquête pour devenir un parfait détective

Si vous rêvez de devenir Sherlock Holmes (ou Inspecteur Derrick, on ne juge pas), les jeux d'enquête vont sûrement vous plaire. Le concept : les joueurs se glissent dans la peau d'un détective et résolvent de mystérieuses affaires.

Ils doivent collecter des indices, recueillir des témoignages, et construire ensemble leur théorie. Du plus simple au plus ardu, voici trois jeux pour exercer vos talents d'enquêteur.

Niveau débutant : MicroMacro, Crime City

Le principe : Rétablir l'ordre dans la ville, tel Batman sur Gotham City. Les joueurs doivent mobiliser toutes leurs capacités d'observation et d'analyse pour résoudre pas moins de 16 enquêtes.

Idéal si : vous débutez avec les jeux d'enquête. MicroMacro a l'avantage d'allier déduction et observation, ce qui permet aux novices de s'initier en douceur au concept de l'enquête. D'autant plus que les affaires, classées par ordre de difficulté, offrent une belle marge de progression : les premières sont assez évidentes et peuvent être résolues en quelques minutes, tandis que les dernières ont clairement été créées pour que les joueurs s'arrachent les cheveux.

Un autre point positif de MicroMacro est sa convivialité. Grâce à la forte dimension d'observation (les joueurs doivent repérer des éléments sur une carte), les petits comme les grands peuvent participer. Il est également plus facile de se répartir les rôles que dans un jeu d'enquête classique. Chaque joueur apporte sa pierre à l'édifice, que ce soit via les analyses ou la maîtrise parfaite de la partie ouest de la carte. Exit donc ce moment de gêne intense - et pourtant très répandu dans les jeux coopératifs... - où un membre du groupe décide de ne plus jouer parce qu'il «ne sert à rien». MicroMacro permet à tous de s'impliquer.

Dernière particularité : nul besoin de bloquer trois heures dans votre emploi du temps, les enquêtes (en particulier les premières) sont parfois assez courtes. Si vous rêviez d'exercer vos talents de détective pendant la cuisson des pâtes, c'est désormais possible.

Dans le même esprit : Les Mystères de Pékin (2 à 6 joueurs), destiné aux enfants.

MicroMacro Crime City, As d'or 2021, éditeur Blackrock, 22,50€.

Niveau confirmé : Crime Zoom

Le principe : Un univers, un meurtre, des cartes. Avec Crime Zoom, les joueurs sont propulsés sur une scène de crime et mènent l'enquête en explorant les lieux. Un questionnaire à la fin de la partie permet de vérifier leur théorie.

Idéal si : vous souhaitez un jeu d'enquête simple et efficace. Avec Crime Zoom, pas besoin de longues heures passées à expliquer les règles. Pas non plus besoin de plateau, d'ordinateur ou d'innombrables pions et paquets de cartes. Le jeu est minimaliste et cela n'enlève rien à sa qualité.

Crime Zoom se veut une gamme «pour tous les goûts». Adepte des vieilles séries policières ? Testez Sa dernière carte. Plutôt Agatha Christie ? Optez pour L'écrivain mortel. Chaque boîte renferme son propre univers où le joueur est complètement immergé. D'abord, grâce au graphisme : les cartes sont très soignées et agréables à regarder, une qualité d'habitude plutôt absente des jeux d'enquête. Ensuite, la narration : Crime Zoom se décrit comme un «livre-jeu» et remplit haut-la-main cette fonction. Les joueurs ont ainsi le droit à une mise en situation, aux pensées du détective qu'ils incarnent, et même à un épilogue. Mais que les phobiques de la lecture soient rassurés, le jeu est loin d'être prolixe.

Les enquêtes, quant à elles, raviront les détectives du dimanche. Elles offrent une petite dose de difficulté qu'apprécieront les initiés, tout en restant relativement abordables. En bref : un parfait juste milieu.

Dans le même esprit : Chronicles of Crime (1 à 4 joueurs).

Crime Zoom (1 à 6 joueurs), éditeur Aurora, 12,90€.

Niveau expert : Detective

Le principe : Elucider des affaires plus réalistes les unes que les autres. Comme dans toute série policière, vous disposez d'une base de données, de témoignages plus ou moins sincères et surtout, de (fausses) pistes. Parviendrez-vous à trouver le coupable avant d'avoir fait le tour du plateau de jeu ?

Idéal si : «vous ne jouez pas à l'enquêteur, vous êtes un enquêteur». Le slogan résume bien la force de Detective : il est très immersif. Les joueurs doivent composer avec des témoignages, des relevés d'appels téléphoniques, des formulaires administratifs, des vidéos de caméra-surveillance... Grâce à la base de données Antares, ils peuvent même faire correspondre des empreintes digitales. Ces différents supports rendent la partie extrêmement vivante et réaliste.

D'autant plus que, si les joueurs héritent de (presque) tout le matériel du vrai détective, ils goûtent aussi aux dilemmes du métier. Faut-il aller perquisitionner ce bureau, au risque de perdre du temps ? Est-il nécessaire de suivre cette piste ? Ce témoin semble cacher quelque chose : garde à vue ou simple discussion sous couverture ?

Le joueur est impliqué en permanence et dispose de grandes marges de manoeuvre. Mais attention : qui dit marges de manoeuvres dit nombreux éléments à identifier, et enquêtes longues et ardues. Entre les fausses pistes et les mauvaises décisions, les parties de Detective peuvent parfois durer jusqu'à trois heures.

Concernant la gamme à choisir, si vous êtes un amateur de challenges (et un enquêteur expérimenté), tournez-vous vers la boîte originale de Detective. En revanche, si vous souhaitez vous familiariser un peu avec le concept du jeu avant de vous lancer dans de longues - mais palpitantes - soirées d'enquête, dirigez-vous plutôt vers Detective Saison 1. Les enquêtes sont plus courtes et plus faciles à résoudre.

Dans le même esprit : TIME Stories (2 à 4 joueurs).

Detective Saison 1 (2 à 5 joueurs), éditeur Iello, 30€.