Laurent Ournac (Camping Paradis) : sa réplique implacable à ceux qui préféraient quand il était «très gros»

Invité de l’émission «Ca fait du bien» sur Europe 1, Laurent Ournac s’est exprimé sur sa lutte quotidienne contre l’obésité. Et en a profité pour répondre à ceux qui étaient nostalgiques de son physique d’autrefois.

Star de la série Camping Paradis depuis 15 ans sur TF1, Laurent Ournac s’est fait connaître du grand public grâce à l’émission de téléréalité Mon incroyable fiancé, dans laquelle il jouait un garçon plein d’excès. Le comédien de 41 ans a, depuis, parcouru un long chemin. Aussi bien dans sa vie professionnelle que personnelle. Après son mariage avec Ludivine en 2014, Laurent Ournac décide de subir une intervention chirurgicale afin de réduire la taille de son estomac. Heureux papa de Leon et Capucine, il a réussi à perdre 50 kilos.

L'influence des réseaux sociaux

Et pourtant, selon lui, sa lutte contre l’obésité est loin d’être terminée. Un combat qui peut s’avérer encore plus difficile à mener sous le regard du public. «Là je suis dans la phase où j’en reprends, qui est très difficile. Parce qu’il y a le regard qui dit ‘Ah il avait perdu, mais il a repris quand même’. Les réseaux sociaux sont terribles pour ça, parce qu’autant ma balance me le rappelle régulièrement, mais les réseaux sociaux me le rappellent aussi», explique-t-il sur Europe 1.

Laurent Ournac en a également profité pour répondre à ceux qui le préféraient avant, quand il était «très gros». «C’est à dire que c’est aussi une question de santé. Quand on est dans une situation qui s’appelle l’obésité morbide, où tous les facteurs de crise cardiaque, cholestérol, diabète sont multipliés (…) forcément, on ne le fait pas que pour l’esthétique ou l’image», précise le comédien.

Non sans rappeler que son objectif principal dans la perte de poids est principalement de gagner «quelques années de vie supplémentaires». «C’est ça le principal, et c’est ça qui m’a motivé à le faire», conclu-t-il.