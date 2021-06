Simon Astier va développer la première série française de Warner TV

La chaîne de WarnerMedia, Warner TV, s’associe avec la société du groupe Mediawan, MakingProd, pour développer sa première série française originale : «Visitors». Une comédie fantastique pilotée par Simon Astier.

Déclinée en 8 épisodes de 30 minutes, Visitors sera créée, écrite, et réalisée par Simon Astier. Qui y tiendra également le rôle principal. Celui de Richard, un jeune officier de police témoin de la collision entre deux lumières étranges lors de son premier jour sur le terrain. Le casting sera complété par les présences de Vincent Desagnat, Grégoire Ludig et David Marsais du Palmashow, Florence Loiret Caille, Damien Jouillerot, Tiphaine Daviot, Julie Bargeton, Arnaud Tsamere, Delphine Baril et Adrien Ménielle.

«C’est un privilège de travailler avec Simon Astier et MakingProd (Cherif, Les Invincibles, La Flamme) pour la production de Visitors, une série dans laquelle Simon va créé un univers unique, raconté avec son humour singulier», a commenté Guillermo Farre, directeur des contenus chez WarnerMedia dans un communiqué publié par le site américain Variety.

Simon Astier s’est réjoui de la nouvelle sur les réseaux sociaux.

Bah oui là quand même ça fait plaisir. https://t.co/Szcf8lFBbZ — Simon Astier (@simonastierHC) June 22, 2021

«Travailler avec Warner TV et MakingProd est une chance incroyable de bénéficier d’un soutien sans faille et d’une totale liberté créative», assure Simon Astier, qui a déjà connu le succès avec ses précédentes séries – Hero Corp et Mortel – et dont les fans seront ravis de découvrir la nouvelle création prochainement.