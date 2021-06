The Voice : la bande-annonce de la version All Stars dévoilée, quelles sont les nouveautés ?

TF1 a dévoilé la spectaculaire bande-annonce de son édition All Stars, une version très différente des autres dans sa mécanique.

Dans une sorte de revisite du générique de la célèbre mini-série Hollywood de Ryan Murphy, Zazie, Jenifer, Florent Pagny, Patrick Fiori et Mika y escaladent un panneau The Voice surplombant Paris. « 10 ans, ça se fête avec tout le monde non ? », a écrit TF1 sur Twitter pour accompagner la vidéo.

Ce sont donc cinq coachs, au lieu des quatre habituels, qui s'installeront dans les fauteuils rouges pour se retourner ou pas vers des candidats emblématiques du concours. « A l’occasion de cette saison inédite, les plus belles voix qui ont marqué l’histoire du programme, que ce soit dans The Voice ou The Voice Kids, vont revenir fouler la scène et repasser une audition à l’aveugle avec un niveau de compétition hors du commun », est-il annoncé.

On peut en effet apercevoir Al. Hy, Olympe, MB14, ou encore Louis Delort dans la vidéo. «Ce sont des artistes qui ont marqué The Voice, qui ont parfois été jusqu’à la finale mais qui n’ont pas gagné, a confié à Télé Loisirs Matthieu Grelier. Il n’y aura aucun gagnant des 9 premières saisons évidemment. Nikos Aliagas surnomme cette saison la Ligue des Champions de The Voice. Je pense que le public sera content de les retrouver car ils ont marqué leur édition».

Une saison plus courte que les autres

Autre particularité de cette saison, elle sera plus courte que les autres. « Pour fêter les dix ans de l’émission, on a imaginé une saison spéciale, plus courte, plus ramassée qu’une saison traditionnelle, a précisé le directeur des programmes et du développement ITV Studios. C’est une vraie saison avec des auditions à l’aveugle. Par contre, il n’y aura pas de battles, ni de K.O., on passera directement aux cross-battles, la nouvelle étape qu’on a inaugurée sur la saison 10 ».

10 ans, ça se fête avec tout le monde non ?



The Voice All Stars, prochainement sur @TF1 pic.twitter.com/QtWMakhLB4 — The Voice : La Plus Belle Voix (@TheVoice_TF1) June 19, 2021

Selon les informations du Parisien, cette The Voice All Stars devrait être diffusée à la rentrée 2021, et remplacera donc The Voice Kids, mais pour le moment, aucune date de diffusion n'a été communiquée.