Le Village préféré des français : redécouvrez les 14 finalistes

Comme chaque année, l'émission «Le village préféré des Français» a dévoilé sa sélection des 14 finalistes pour l'édition 2021. Parmi les prétendants, on trouve la commune la plus haute d'Europe située dans les Hautes-Alpes, une cité fortifiée en étoile dans les Ardennes ou bien encore l'unique bourg d'une île bretonne encore sauvage. Qui succédera au village alsacien de Hunspach, le lauréat de l'année dernière ?

Diffusé depuis 2012 sur France Télévisions, ce programme a été suivi ces dernières années par plus de deux millions de téléspectateurs. Le palmarès de la 10e édition du «Village préféré des Français» sera présenté par Stéphane Bern dans l'émission éponyme, diffusée sur France 3, le mercredi 30 juin à 21h05.

Voici les 14 candidats en lice pour le titre de «Village préféré des Français».

Hérisson (auvergne-Rhône-Alpes)

[© Luc OLIVIER/CDT ALLIER]

Situé dans le nord de l'Allier, Hérisson est un village médiéval qui compte actuellement 635 habitants. Bordé par la forêt de Tronçais et niché dans une boucle de l'Aumance, il a été fondé au Ve siècle puis érigé en châtellenie au XIIe siècle. Ce village s'est developpé au pied de la forteresse des Ducs de Bourbons, ceinturée d'un muraille comprenant vingt-deux tours. Cette petite cité recèle de nombreux trésors patrimoniaux comme les vestiges de l'oppidum gallo-romain, l'église Saint-Pierre du XIIe siècle et ses peintures murales ou bien encore le clocher de l'ancienne église de Saint-Sauveur du XIIIe siècle. A l'instar des ruines du château, les maisons historiques datant des XVe, XVIe et XVIIe siècle qui bordent les ruelles du bourg donnent un charme pittoresque à Hérisson. Cette cité de caractère pleine de charme est une inépuisable source d'inspiration de nombreux peintres. Tout au long de l'année, elle accueille des festivals de théâtre, de musique, des résidences d'artistes ainsi que de nombreuses expositions.

Châteauneuf (bourgogne-franche-comté)

[© Estelle ALEXANDRE]

Perché à près de 500 m d'altitude, entre Dijon et Autun, le village de Châteauneuf domine la plaine de l'Auxois, en Côte-d'Or. A ses pieds, s'étire le canal de Bourgogne et au loin se profilent les monts du Morvan. Déjà classé parmi les 159 plus beaux villages de France, ce bourg médieval possède un ensemble architectural exceptionnel qui comprend des lavoirs, des fontaines, des maisons classées, des jardins et surtout son château fort du XIIe siècle, entièrement restauré. Châteauneuf est la destination idéale pour les visiteurs passionnés de patrimoine, de nature et d'authenticité.

Île de houat (bretagne)

[© E.LE CORNEC/OT BAIE DE QUIBERON]

Située dans le Morbihan, l'île de Houat fait partie des îles du Ponant. Ce minuscule mais magnifique confetti de terre d'à peine 3 km2, abrite un seul village peuplé de 224 habitants à l'année. Sur Houat, la nature est reine. Ses plages de sable fin, ses landes et ses criques sauvages ne peuvent se découvrir qu'à pied ou à vélo car les voitures sont interdites de circulation sur l'île.

Sancerre (centre-val de loire)

[© Matthieu CATHELIN]

Posée sur son piton rocheux, en bordure de Loire, la cité de charme du Berry est entourée d'un des plus beaux vignobles français. Sancerre est connue mondialement des gastronomes pour son vin exceptionnel et son fromage incontournable, le crottin de Chavignol. Mais cette commune du Cher est aussi un pittoresque village vigneron aux ruelles médiévales pleines de charme. Grâce à des atouts indéniables, elle offre aux visiteurs un savant mélange de culture, d'histoire, de gastronomie et de nature.

saint-florent (corse)

[©MORGANE PRODUCTION]

Représentant l'île de Beauté, le village de Saint-Florent en Haute-Corse est ancré au fond d'un golfe auquel il a donné son nom. Très prisé des touristes au point d'être surnommé le «Saint-Tropez de Corse», cet ancien port de pêcheurs a su malgré tout, conserver son âme de village. Grâce à ses maisons colorées, son architecture typique, sa citadelle et ses rues pavées, le charme de Saint-Florent opère toujours. Encadrée par les montagnes du Nebbiu et du cap Corse, cette petite station balnéaire bénéficie d'un patrimoine naturel remarquable. Les plages du golfe de Saint-Florent et de l'Agriate sont parmi les plus belles de l'île.

rocroi (grand est)

[© MORGANE PRODUCTION]

Située à seulement trois kilomètres de la frontière belge, la cité en étoile ardennaise de Rocroi est le candidat cette année de la région Grand Est. Elle pourrait ainsi offrir une nouvelle victoire à cette région en succédant au village alsacien d'Hunspach, lauréat 2020 de la compétition. Peuplée de 2.400 habitants, la cité fortifiée de Rocroi ne manque pas d'atouts pour l'emporter, on pense en tout premier lieu à son patrimoine architectural à vocation militaire. Décidées par François 1er et construites par Henri II au XVIe siècle, les fortifications de la cité ont été modernisées par Vauban à la fin du XVIIe siècle. Son plan d'urbanisme radioconcentrique avec sa place centrale a conservé son état d'origine. Elle connut son heure de gloire en mai 1643 lors d'une célèbre bataille qui porte depuis son nom, où les troupes françaises victorieuses menées par le futur Grand Condé mirent fin à l'hégémonie de l'armée espagnole.

long (HAUTS-DE-FRANCE)

[© MORGANE PRODUCTION]

Accrochée à flanc de côteaux, Long est l'un des plus beaux villages de la vallée de la Somme dont le fleuve coule à ses pieds. Disposant d'un magnifique château du XVIIIe siècle avec son parc et ses serres, la commune se distingue néanmoins par un patrimoine historique atypique comme la centrale hydroélectrique qui date du début du XXe siècle, classée aujourd'hui monument historique. Situé au cœur d'un espace naturel constitué d'un marais entretenu et de nombreux étangs, le village de Long est un véritable paradis pour les pêcheurs et les amoureux de la nature.

samois-sur-seine (île-de-france)

[© MORGANE PRODUCTION]

Blotti entre Seine et forêt de Fontainebleau, ce petit village de caractère est un lieu de villégiature qui attire depuis le siècle dernier bon nombre d'artistes et d'écrivains. Rendu célèbre par le musicien Django Reinhardt, Samois-sur-Seine a d'ailleurs créé en son honneur, en 1983, un festival de jazz, qui s'y déroule chaque été. Lors d'une promenade sur les berges de Seine, on peut découvrir les charmantes maisons de villégiature du début du XXe siècle, baptisées les «affolantes» ou accèder à l'île du Berceau, véritable écrin de verdure au milieur du fleuve. La visite du bourg permet d'admirer son riche patrimoine historique comme l'église Saint-Loup des XIe et XIIe siècles ou bien encore le château de la Madeleine où séjourna Chateaubriand, George Sand et Alfred de Musset.

villerville (normandie)

[© MORGANE PRODUCTION]

Authentique village de pêcheurs, Villerville se situe entre Trouville-sur-Mer et Honfleur, en Normandie. Entre campagne et mer, ce village discret, à mi-chemin de ses grands voisins, a tout pour plaire. Construit sur un falaise, ce village du Calvados offre une vue spectaculaire sur l'estuaire de la Seine. Le charme des maisons anciennes de cette station balnéaire a séduit de nombreux artistes par le passé comme le musicien Gabriel Fauré, le compositeur Charles Gounod ou l'acteur Fernand Ledoux. C'est aussi à Villerville que le réalisateur Henri Verneuil tourna en 1962, le film «Un singe en hiver» avec Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo.

domme (nouvelle-aquitaine)

[© MORGANE PRODUCTION]

Créée en 1281 sur une falaise vertigineuse qui domine la rivière Dordogne, la bastide médiévale de Domme a été choisie pour être la candidate de la région Nouvelle-Aquitaine. Perchée à 210 m d'altitude, cette commune du Périgord noir jouit d'une vue exceptionnelle sur la vallée de la Dordogne et notamment sur les villages de La Roque-Gageac et Beynac-et-Cazenac. Elle fait partie des plus beaux villages de France car elle bénéficie d'un patrimoine architectural remarquable unique avec ses remparts dotés de trois portes dont l'impressionnante Porte des Tours, ses halles, ses rues à angle droit bordées de maisons aux pierres jaunes, et sa grotte naturelle aménagée dont l'entrée est située au centre du village.

auvillar (occitanie)

[© MORGANE PRODUCTION]

Dominant du haut de sa colline la vallée de la Garonne, entre Agen et Toulouse, la cité d'Auvillar est un haut-lieu touristique et artistique de la région. Classée parmi les plus beaux villages de France, elle est une étape importante sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Elle fut jusqu'au XIXe siècle, un port fluvial de premier plan dont témoignent encore les très belles demeures des maîtres de bateaux dans le village. La commune tarn-et-garonnaise et ses 1.000 habitants peuvent s'enorgueillir d'autres trésors comme la halle aux grains circulaire de 1824, l'église Saint-Pierre des XIe et XIIe siècles, l'élégante tour de l'Horloge du XVIIe siècle ou la chapelle Sainte-Catherine, patronne des marins, édifice d'origine carolingienne remanié au XIVe siècle .

LA DÉSIRADE (outre-mer/GUADELOUPE)

[© MORGANE PRODUCTION]

Plantée dans l'Atlantique, au large de Saint-François, l'île de la Désirade est la moins connue des îles de la Guadeloupe. Elle compte 1.700 habitants et le bourg principal de l'île s'appelle Beauséjour. Longue de 11 km sur 2 km de large, elle dispose pourtant de magnifiques plages de sable blanc protégées par de longues barrières de corail, véritables paradis pour les baigneurs et les plongeurs. Cette île authentique à l'atmosphère tranquille est aussi propice à la découverte de la nature grâce à de nombreux sentiers de randonnées aménagés pour les touristes. Rattachées à la Désirade, les îles de la Petite-Terre classées réserves naturelles depuis 1998, bénéficient d'une riche biodiversité de la faune et de la flore dont certaines espèces endémiques. Elle compte aussi un patrimoine historique intéressant comme les ruines de la léproserie, l'ancienne cotonnerie, le phare de la Pointe Doublé ou bien encore la charmante chapelle Notre-Dame-du-Calvaire.

fresnay-sur-sarthe (pays de la loire)

[© MORGANE PRODUCTION]

Bâtie sur un promontoire rocheux qui surplombe un méandre de la Sarthe, l'ancienne cité fortifiée de Fresnay-sur-Sarthe possède un patrimoine préservé dans un environnement de qualité. Elle forme un ensemble pittoresque avec les remparts de son vieux château, ses rue bordées de maisons médiévales, son pont sur la rivière et ses berges verdoyantes. L'âge d'or de la cité correspond à celui de l'industrie textile. Démarrée à partir du XVe siècle, la production de toiles de lin et chanvre s'est développé peu à peu grâce aux artisans-tisserands installés dans le village sarthois. Avec les siècles, l'artisanat textile a cédé peu à peu sa place à l'industrie avant que celle-ci ne disparaisse finalement au début du XXe siècle. Des maisons de tisserands ou de marchands témoignent encore de ce passé glorieux.

saint-véran (provence-alpes-côte d'azur)

[© IMAGES ET RÊVES]

Plus haute commune d'Europe, Saint-Véran est perchée à 2.040 m d'altitude, au cœur du parc naturel régional du Queyras. Classé parmi les plus beaux villages de France, ce village de montagne des Hautes-Alpes a conservé son organisation typique en quartiers et dans ses étroites ruelles, les plus anciennes habitations remonteraient au XVIe siècle. Il possède un petit mais riche patrimoine bâti, avec ses maisons traditionnelles, ses fours à pain, ses fontaines en bois ou ses croix de mission. Même si l'agriculture et le pastoralisme perdurent, la principale activité des villageois est le tourisme mais celui-ci reste «doux» et familial en hiver comme en été.