Succession : la série bientôt arrêtée ?

Toutes les bonnes choses ont une fin. Dans une interview accordée au site britannique The Times, une des productrices de «Succession», Georgia Pritchett, a évoqué la conclusion de la série diffusée sur la chaîne américaine HBO.

Alors que Succession est actuellement en train de conclure le tournage de sa saison 3, Georgia Pritchett annonce que la conclusion de la série pourrait intervenir… dès la saison 4. «Je pense que le maximum sera de 5 saisons, mais plus probablement quatre», lâche-t-elle pour le plus grand malheur des fans.

La productrice révèle que le showrunner, Jesse Armstrong, n’imagine pas dépasser les quatre saisons au total. «Nous sommes à la fin du tournage de la saison 3, donc à ce moment précis, Armstrong pense qu’il n’en fera plus qu’une seule», précise-t-elle, tout en affirmant qu’il ne serait pas étonnant de le voir exiger une cinquième à l’avenir. «C’est ce qui arrive la plus part du temps», s’amuse-t-elle.

Ce qui semble certain, en revanche, c’est que les fans auront droit à une vraie conclusion, et non un final assez vague qui laisserait le destin de plusieurs personnages en suspens. «Il y a une fin bien définie en vue», dit-elle.