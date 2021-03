Succession saison 3 : date de sortie, casting, intrigue... tout ce que l'on sait déjà (SPOILERS)

La saison 3 de «Succession» a pris du retard en raison de la crise sanitaire, mais son retour est prévu d’ici la fin de l’année 2021. Annonces officielles, indiscrétions, prédictions et rumeurs, voilà tout ce que l’on sait à son propos. Attention, spoilers !

Série pilotée d’une main de maître par Jesse Armstrong, Succession plonge les téléspectateurs au cœur de la famille Roy, qui se trouve à la tête de Waystar Royco, un groupe médiatique tentaculaire, et d’une fortune tout aussi imposante. Lequel de ses quatre enfants – Kendall, Roman, Shiv et Connor – succèdera au patriarche, Logan Roy, aux commandes de l’empire familiale ? C’est là la question centrale de cette série absolument incontournable depuis son lancement sur la chaîne américaine HBO en 2018. Avec ce générique qui vous met directement dans l’ambiance. Et ne vous quitte plus le cerveau.

Trahison, chantage, alliance, etc. Succession parvient, avec habileté, à captiver son audience au fil des épisodes autour de ses personnages à la fois attachants et détestables, évoluant dans un monde dominé par le pouvoir de l’argent.

La saison 2 s’est conclue sur un cliffhanger insoutenable où Kendall Roy, le fils pressenti pour prendre la place de son père - avant qu’il ne se fasse finalement broyer par ce dernier lors de sa première tentative de putsch - a refusé l’ordre du patriarche d’assumer publiquement, en son nom, le récent scandale qui menace l’avenir du groupe. Lors d’une conférence de presse, au lieu de se dénoncer, Kendall a ouvertement accusé son père d’être le seul et unique responsable des dysfonctionnements au sein de l’empire familiale, le désignant comme un menteur et une menace à l’aune d’une réunion avec les principaux actionnaires.

La dernière image offrait un gros plan sur le visage de Logan Roy qui, alors qu’il regardait la conférence de presse à la télévision depuis son yacht, esquissait un léger sourire face à la rébellion de son rejeton. Autant dire que les fans de Succession sont impatients de découvrir les conséquences immédiates de cette annonce publique, et l’issue d’un bras de fer qui s’annonce épique entre le père et son fils, mais aussi la réaction des trois autres enfants du patriarche.

Quand sera-t-elle diffusée ?

Alan Ruck, qui incarne Connor Roy à l’écran, a confirmé que le tournage avait repris depuis le mois de novembre 2020. Et à en croire la vidéo promotionnelle publiée par HBO en décembre, la saison 3 de Succession est attendue pour le dernier trimestre de l’année 2021.

C’est également ce qu’a laissé entendre Casey Bloys, un des grands patrons de la chaîne américaine, au site Deadline, sous réserve que le tournage soit épargné par le coronavirus. Afin de limiter les risques, la production – qui avait pour habitude de s’expatrier à l’étranger pour certaines scènes – a limité ses déplacements, privilégiant New-York à Los Angeles en raison des risques moins élevés dans la Grosse Pomme. «A un moment, nous pensions tourner à Los Angeles, car la ville semblait moins exposée par le virus que New-York, puis L.A. a connu une période de contamination, et New-York paraissait être le meilleur endroit finalement», a expliqué Casey Bloys.

Un lieu de tournage manifestement très apprécié par Jeremy Strong (Kendall Roy) et Nicholas Braun (le cousin Greg).

«Nous sommes impatients de voir comment ces personnages si complexes créés par Jesse Armstrong vont continuer de naviguer dans ce monde captivant et impitoyable des super-riches», s’enthousiasme la vice-présidente de la programmation chez HBO, Francesca Orsi. «Dans un monde où le mélange des genres entre la politique et les médias n’a jamais été aussi fréquent, Succession pose un regard perçant derrière le rideau de cette communauté élitiste, influente, et sans pitié», poursuit-elle.

Qui sera au casting de la saison 3 ?

Bien évidemment, la famille Roy au complet sera de retour à l’écran : Brian Cox (Logan), Jeremy Strong (Kendall), Sarah Snook (Shiv), Kieran Culkin (Roman), Alan Ruck (Connor), Matthew Macfadyen (Tom) et Nicholas Braun (Cousin Greg). La comédienne Justine Lupe – qui incarne la petite-amie de Connor, Willa – mais aussi David Rasche et Fisher Stevens, qui jouent les employés de Waystar Royco, Karl Muller et Hugo Baker, ont été promus en tant que membres réguliers du casting.

Trois nouvelles comédiennes feront leur début dans cette saison 3 : Sanaa Lathan, Linda Emond et Jihae. Selon le site américain Variety, Sanaa Lathan incarnera le personnage de Lisa Arthur, une avocate très influente de New-York. Linda Emond sera Michelle-Anne Vanderhoven, une assistante travaillant à la Maison Blanche, tandis que Jihae prêtera ses traits à Berry Schneider, une spécialiste réputée dans le domaine des relations publiques.

En février dernier, HBO a également annoncé que la comédienne Hope Davis – récemment aperçue dans la série Your Honor – fera plusieurs apparitions à l’écran dans le rôle de la fille du grand rival de Logan Roy, Sandy Furness, qui cherche à mettre la main sur son empire.

A quoi s’attendre dans la saison 3 ?

Les fans de Succession savent que la série, dans sa manière de dérouler son intrigue, rend l’exercice d’anticipation particulièrement difficile. Une chose semble certaine toutefois : la dénonciation par Kendall Roy des mensonges de son père à la tête de la multinationale lors de sa dernière conférence de presse, et la menace réelle de voir l’empire familial s’effondrer suite à ces accusations, couplées à la tentative de déstabilisation menée par leur rival, Sandy Furness, et au scandale juridique dans lequel Waystar Royco est empêtré, seront au cœur de la saison 3.

Brian Cox s’est également exprimé sur le sourire esquissé par Logan Roy dans le dernier épisode de la saison 2. Et le sens que cela pouvait avoir pour la suite des événements. «Ce qui est intéressant, c’est que plusieurs choses peuvent être rattachées à ce sourire. Il y a de la fierté, de l’audace, de la surprise, du diabolique. (…) Dans la scène précédente, l’élément clef est quand il (Kendall) demande s’il peut prendre la direction des affaires, s’il peut le faire, et Logan lui répond honnêtement qu’il ne sait pas. Il ne sait pas si son fils est un tueur. Et bien sûr, il prouve dans cette scène qu’il en est un», explique Brian Cox.

L’acteur britannique de 74 ans a également révélé qu’il savait ce qui allait se passer dans la saison 3. «Je suis pratiquement tombé de ma chaise, car Jesse Armstrong ne raconte jamais ce qui va se passer dans la saison suivante. Nous ne savions même pas ce qui allait se passer d’un épisode à l’autre. Mais il a fini par me le dire. Et c’est incroyablement excitant. C’est tout ce que je peux dire », s’amuse Brian Cox. Le comédien a également précisé que le personnage de Roman Roy – incarné par Kieran Culkin (le frère de Macaulay, ndlr) – pourrait être une des surprises de cette saison 3.

«Je suis fasciné de découvrir comment Roman va intervenir dans la suite. Il a montré son courage à la fin de la saison 2. Je pense qu’il est le pistolet caché sous la table», explique-t-il à Deadline.

Roman peut-il devenir un sérieux prétendant au trône de l’empire familial ? Comment le face-à-face entre Logan et Kendall va se terminer ? Qu’est-ce qui va advenir de Shiv, qui semble désormais exclue de la course après avoir perdu le soutien de son père ? Connor poursuivra-t-il son rêve de se présenter à l’élection présidentielle américaine (malgré tous ceux qui prédisent son humiliation) ? Comment Tom, le mari de Shiv, va réagir quand il apprendra que le cousin Greg n’a pas détruit les documents sensibles qui mettent en péril l’avenir de l’ensemble de la famille ? Toutes ces questions, et bien d’autres, seront abordées dans la saison 3 de Succession. Et on s’en frotte les mains à l’avance.