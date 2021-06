Meghan Markle souhaite qu'Oprah Winfrey soit la marraine de Lili Diana

Qui sera la marraine de Lilibet Diana, la fille de Meghan Markle et du prince Harry ? Selon la presse britannique, c’est Oprah Winfrey qui aurait les faveurs de l’ancienne star de la série «Suits».

Devenue une amie proche de Meghan Markle depuis l’installation du duc et de la duchesse de Sussex aux États-Unis, Oprah Winfrey est également la voisine du couple, son imposante demeure se situant à quelques pas de leur domicile situé dans le quartier huppé de Montecito, en Californie. Ce n’est donc pas un hasard si Meghan Markle et le prince Harry ont choisi l’animatrice américaine pour leur interview confidence. Et celle-ci pourrait devenir la marraine de leur fille.

«Elle veut que sa fille soit entourée de modèles de femmes fortes et Oprah fait certainement l'affaire. (…) Elle a été un véritable soutien pour Harry et elle depuis leur arrivée en Californie, et Meghan sait qu'elle peut compter sur elle, quoi qu'il arrive», confiait déjà un proche du couple au début du mois de juin au site britannique The Sun.

Le choix de l’influence

Le choix d’Oprah Winfrey, au-delà de son amitié avec le couple, n’est pas un mauvais choix pour l’avenir de la petite Lili Diana. L’animatrice américaine est une des personnalités les plus influentes dans le monde des médias outre-Atlantique, et pourrait se révéler être un soutien de poids pour épauler sa filleule grâce à son imposant carnet d’adresse et ses réseaux.

Interrogée sur la possibilité de devenir la marraine de la fille de Meghan Markle et du prince Harry, Oprah Winfrey, 67 ans, a toutefois préféré jouer la prudence. «Je n'ai pas besoin d'être marraine, je le suis déjà par défaut. Je suis une voisine, je suis une amie, et tout ça… Mais il faut probablement quelqu'un de plus jeune pour être la marraine», a-t-elle déclaré à Entertainment Tonight.

Si jamais Oprah Winfrey venait à refuser d’endosser cette responsabilité, d’autres noms figureraient déjà sur la liste des potentiels remplaçants, notamment Beyoncé, la championne de tennis Serena Williams, la journaliste de la chaîne américaine CBS Gayle King, ou encore Amal Clooney. Il est fort possible, quoiqu’il en soit, que cette information ne soit jamais divulguée à la presse. C’est un baptême privé qui avait été organisé pour Archie, et les noms des parrains et des marraines n’avaient jamais été révélés. Laissant la presse et les curieux libres d’imaginer toutes les combinaisons possibles.