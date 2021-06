Elizabeth II finance elle-même l’enquête sur les accusations de harcèlement visant Meghan Markle

Suite aux accusations de harcèlement et d’intimidation de quelques anciens employés du palais de Kensington, Meghan Markle se retrouve au centre d'une enquête financée par la Reine Elizabeth II, qui souhaite clarifier cette situation.

«Il n’y a pas d’argent de subvention souveraine dépensé pour cette enquête. Il est financé en privé et non avec l’argent public», a confié une source proche du palais au média The Birmingham Mail, ce jeudi 24 juin. En revanche, le montant de cette dépense privée de sa Majesté n’a pas été divulgué par Buckingham.

Alors que l’investigation est toujours en cours et pourrait se prolonger jusqu’à l’année prochaine, confie la source, on apprend qu’un examen des pratiques de travail à l’intérieur du palais a été lancé en parallèle par un cabinet d’avocat indépendant, depuis mars dernier. Les conclusions devraient être publiées la semaine prochaine.

Les deux parties se renvoient la balle

Pour rappel, Jason Knauf, qui avait déclenché cette affaire, a quitté ses fonctions en mai dernier pour «causes personnelles» après avoir passé sept années au service de la royauté. De leur côté, Meghan Markle et son époux, le prince Harry, avaient fait savoir qu’ils réfutaient et contestaient toutes les accusations allant à l’encontre de la duchesse de Sussex.

Cette dernière avait elle-même levée le voile sur la vie qu’elle menait au palais et les attaques racistes dont elle était la cible, lors de son interview avec la présentatrice américaine Oprah Winfrey.