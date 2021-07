Virginie Efira fait de rares confidences sur sa relation avec Niels Schneider

En couple avec Niels Schneider depuis trois ans, Virginie Efira – qui est actuellement à l’affiche du film «Benedetta» – s’est confiée au magazine Paris Match sur sa relation avec le comédien, rencontré sur le tournage d’«Un amour impossible».

La comédienne de 44 ans, mère d’une petite Ali née en 2013 de sa relation avec le réalisateur Mabrouk El Mechri, s’est estimée heureuse d’avoir un enfant «qui se porte bien», et de vivre avec l’homme qu’elle aime. Si Virginie Efira avoue s’être «cramponnée» à son besoin d’indépendance, persuadée qu’il était «préférable d’être chacun de son côté», elle a totalement changé d’avis depuis qu’elle partage la vie de Niels Schneider, 34 ans.

«Nous avons emménagé ensemble depuis un bon moment. Nous vivons une belle histoire qui ne souffre pas du quotidien en commun, qui ne s’étiole pas», avoue-t-elle dans les colonnes de Paris Match. A la question de savoir s’il n’était pas difficile de partager la vie d’un acteur, Virginie Efira répond tout simplement «non». «Impossible. Il y a un amour véritable entre nous et nos ego ne sont pas boursouflés à ce point. Niels et moi possédons le même humour, le même recul sur la vie. Tous deux francophones mais venant d’ailleurs, de Belgique et du Québec, nous partageons une singularité culturelle un peu distanciée», précise-t-elle.

La comédienne explique également l’importance de leurs échanges à propos de leur carrière respective, et apprécie le regard que son compagnon porte sur elle. «J’aime son regard sincère sur moi. Parce que nous nous aimons nous nous disons la vérité, sinon cela n’aurait pas de sens. [...] Et quand nous partons en tournage chacun de notre côté, nous nous arrangeons pour ne pas laisser passer trop de temps sans nous voir», lance-t-elle.