Binge-watching : 10 séries récentes à rattraper cet été

L'heure des vacances va bientôt sonner. L'occasion de rattraper le retard accumulé sur le visionnage des séries sorties cette année. Votre liste de séries à binge-watcher est déjà longue ? Cela ne va pas s'arranger.

The Flight attendant (Warner Tv/mycanal)

Une hôtesse de l’air fêtarde se réveille un matin à côté du cadavre d’un passager avec qui elle a flirté toute la nuit. Prise de panique, elle tente d’effacer les traces de sa présence dans la chambre et entame une folle cavale. Thriller psychologique, espionnage, comédie romantique... Les huit épisodes de la série prennent toutes les directions et révèlent au grand jour que le talent de Kaley Cuoco était sous exploité dans Big Bang Theory.

Wandavision (Disney+)

Sur un scénario de Jac Schaeffer et une réalisation de Matt Shalman, cette première série Marvel exclusive pour Disney+ combine des éléments de sitcom traditionnelle à ceux du MCU (l’Univers Cinématographique Marvel). Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff – alias Scarlet Witch) et Paul Bettany (Vision) y reprennent leurs rôles de super-héros, vivant ici dans une banlieue idéalisée où tout n’est peut-être pas ce qu'il paraît être...

Mare of Easttown (OCS)

Dix ans après « Mildred Pierce » (disponible sur OCS à la demande), Kate Winslet est de retour dans une production HBO. L’actrice de Titanic, aussi à l’affiche du film Ammonite au côté de Saoirse Ronan, y incarne avec une force et une justesse qui devraient lui valoir de nombreux prix, une détective bourrue, hantée par des drames passés, qui va enquêter sur un meurtre commis dans sa petite ville de Pennsylvanie, qui cache de bien sombres secrets…

Your Honor (mycanal)

Adaptation de la série israélienne Kvodo, signée Ron Ninio et Shlomo Mashiach, par Peter Moffat, à qui l’on doit Criminal Justice, Your Honor met en scène Bryan Cranston (Breaking Bad) dans la peau d’un juge respecté de la Nouvelle Orléans, qui se retrouve confronté à un choix cornélien après que son fils a commis un délit de fuite dans un accident de la route ayant provoqué la mort d’un jeune homme. Comble de son malheur, ce dernier est le fils d’un parrain de la pègre prêt à tout pour se venger.

Ovni(s) (mycanal)

Mélanger l’humour, le paranormal, et la science, c’est le tour de force de cette comédie pilotée par Clémence Dargent et Martin Douaire. Le duo a bien été influencé par des séries de science-fiction incontournables telles que The X-Files, mais aussi par l'existence - méconnue mais bien réelle - du service français GEPAN (Groupe d'étude des phénomènes aérospatiaux). Déclinée en 12 épisodes de 30 minutes, la série transporte les téléspectateurs en 1978 à la rencontre de Didier Mathure (Melvil Poupaud), un brillant ingénieur spatial qui vient de voir sa carrière connaître un coup d’arrêt après l’explosion de sa fusée au décollage. Alors qu’il pense avoir touché le fond, Didier apprend sa mutation à la tête d’un bureau d’enquête spécialisé sur les ovnis, où le personnel à sa disposition semble venu, lui aussi, d’une autre planète.

It's a sin (mycanal)

Au travers de ce drame poignant, le créateur de Years and Years et Queer as Folk, Russel T. Davies, retrace le destin d'un groupe de jeunes homosexuels et de leur amie dans le Londres des années 1980, alors que le VIH commence à faire des ravages.

Sweet Tooth (Netflix)

Adaptée de la bande dessinée DC Comics signée Jeff Lemire, cette série post-apocalyptique plonge dans des Etats-Unis dévastés par un mystérieux virus, et suit les aventures de Gus, une créature mi-humaine, mi-cerf.

En thérapie (arte)

Au lendemain des attentats du 13 novembre, un psychanalyste reçoit cinq patients. À travers leurs séances, la série sonde les failles d’une société en état de choc. Portée par Frédéric Pierrot, Mélanie Thierry, Reda Kateb, Pio Marmaï et ou encore Clémence Poésy, En thérapie est l'adaptation par Éric Toledano et Olivier Nakache de la série israélienne BeTipul.

The Good Lord Bord (mycanal)

Librement inspirée d’une histoire vraie relatée dans le roman L’oiseau du Bon Dieu, de James McBride (lauréat du prestigieux National Book Award), cette série diffusée en octobre 2020 sur Showtime outre-Atlantique plonge dans le Kansas du milieu du XIXe siècle, dans les prémices de ce qu'on appellera la guerre de Sécession. A travers les yeux d'Henry, un ancien esclave joué par le jeune (et bigrement talentueux) Joshua Caleb Johnson, la série suit un groupe de militants lancés dans une croisade pour l’abolition de l’esclavage. A sa tête se trouve John Brown (Ethan Hawke, qui est aussi le co-créateur de la série), un leader plein de rage et de courage (d'aucuns diront de folie) pour qui une impitoyable lutte armée s'impose comme la seule solution pour parvenir à libérer les esclaves de leur condition.

Lupin (netflix)

Depuis sa mise en ligne en janvier 2021, Lupin a enregistré des records d’audience sur la plate-forme de streaming. Omar Sy y incarne Assane Diop, une version moderne du gentleman cambrioleur crée en 1905 par Maurice Leblanc. Assane Diop est un quadragénaire déterminé à réparer l'honneur de son père, mort après avoir été accusé du vol d’un précieux collier qu’il n’avait pas commis. Une motivation vengeresse qui donne à la série l’occasion de s’attaquer à des sujets tels que les inégalité sociales et raciales contemporaines.