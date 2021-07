Binge-watching de l’été : 12 séries à (re)voir d'urgence avant l’arrivée imminente de leur suite

Tout le monde en parle déjà, mais vous ne mesurez pas pourquoi l'excitation des fans est à son comble? Profitez des vacances pour binge-watcher ces séries, et vous ferez vous aussi partie des sérivores impatients de connaître leur suite, qui arriveront tout prochainement.

The Crown, saisons 1 à 4 (netflix)

Déjà récompensé par 10 Emmy Awards et 7 Golden Globes, le luxueux biopic créé par Peter Morgan (scénariste du film The Queen avec Helen Mirren) se prépare à revenir pour une cinquième et avant-dernière saison. The Crown continuera de retracer l'histoire du règne d'Elizabeth II et de la famille royale britannique, en se concentrant cette fois sur les années 1990, avant de s'achever sur le décès tragique de Lady Di. L'acteur Jonny Lee Miller incarnera l'ancien Premier Ministre John Major, qui a succédé à la Dame de fer (Gilliam Anderson). Imelda Staunton, prendra la couronne de la reine portée auparavant par Olivia Colman et Claire Foy. Dominic West (the Wire) sera le Prince Charles, Lesley Manville la princesse Margaret (jadis incarnée par Helena Bonham Carter), tandis que Jonathan Pryce jouera le prince Philip et Elizabeth Debicki (Tenet) la princesse Diana, apparue en saison 4 sous les traits d'Emma Corrin.

Peaky Blinders, saisons 1 à 5 (netflix)

Plongée ultra-violente dans le Birmingham crasseux de l’entre-deux-guerres, Peaky Blinders suit une fratrie d’impitoyables malfrats menée par le charismatique Thomas « Tommy » Shelby (magnétique Cillian Murphy). Le créateur Steven Knight raconte avoir puisé son histoire dans ses souvenirs d’enfance dans les quartiers pauvres de Birmingham, où ses parents côtoyaient les Peaky Blinders. « Ces hommes déambulaient dans les rues les plus sales impeccablement habillés, toujours tirés à quatre épingles, avait-il rapporté à Télérama. C'était un moyen pour eux de se protéger, d'occulter le traumatisme des combats de la Première Guerre mondiale. » Peaky Blinders débute en 1919, et raconte l’irresistible ascension de la famille Shelby depuis sa fortune dans les paris hippiques illégaux, sa lutte sans merci contre les gangs ennemis et son jeu de chat et de la souris avec l’inspecteur Chester Campbell (Sam Neill), débarqué de Belfast pour faire le ménage. La sixième saison de « Peaky Blinders » est en cours de tournage.

Steve Knight, le réalisateur, avait déclaré en janvier 2021 : « Peaky revient en fanfare. Après le retard forcé de production dû à la pandémie de Covid, nous retrouvons la famille en grand danger et les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Nous pensons que cette saison sera la meilleure de toutes et nous sommes sûrs que nos formidables fans vont l'adorer. Alors que la série télévisée touche à sa fin, l'histoire se poursuivra sous une autre forme », avait-il précisé. Cette dernière saison de Peaky Blinders sera toute particulière pour les fans de la première heure, puisqu'elle sera aussi la première sans l'immense l’actrice Helen McCrory alias Tante Polly, décédée cette année après une longue bataille contre un cancer.

Sex Education, saisons 1 et 2 (netflix)

La très attendue saison 3 de la tout aussi émouvante qu'amusante Sex Education arrivera (enfin) en septembre 2021. Créée par Laurie Nunn, la teen série britannique raconte les aventures d'Otis (Asa Butterfield), un lycéen réservé et peu sûr de lui qui vit avec Jean (Gillian Anderson), sa mère, une sexologue sans tabou. Dans la saison 1, Otis et son amie Maeve (talentueuse Emma Mackey) vendent clandestinement à leurs camarades de lycée des consultations de thérapie sexuelle pour se faire un peu d'argent de poche grâce aux connaissances (toutes théoriques) acquises en la matière par l'adolescent... Scénarios bien ficelés, personnages attachants, propos crus saupoudrés d'une pointe d'humour, la recette a tellement plu que Netflix avait annoncé 40 millions de vues rien que sur les quatre premières semaines de mise en ligne de cette saison 1. Particulièrement réussie elle aussi, la saison 2 n'avait pas déçu les fans, qui attendent désormais avec impatience la suite des aventures amoureuses, sexuelles et familiales de leurs ados préférés.

The Boys, saisons 1 et 2 (amazon prime video)

Le parti pris est simple : faire des super-héros des gens imbuvables qui monnaient désormais leurs services à prix d’or et n’hésitent pas à prêter leur image à des fins publicitaires si la rémunération en vaut la chandelle. Adaptée d’un comic de Garth Ennis (Preacher) par Eric Kripke (Supernatural), The Boys confrontent ces affreux corrompus pas seulement cupides mais aussi, harceleurs, violeurs et tueurs à leurs heures, à une équipe de mercenaires décidés à révéler au grand public combien ses idoles sont viles derrière leur cape. Le résultat est absolument décoiffant et jubilatoire tant sur le fond que la forme.

Du côté des acteurs, Hughie Campbell (Jack Quaid, fils de Dennis Quaid et Meg Ryan pour la petite histoire) y incarne un jeune New-Yorkais sans histoire qui, après avoir assisté à la mort de sa petite amie causée par un super héros disons pour le moins peu consciencieux, décide de rejoindre « The Boys », un groupe qui rêve de faire tomber de leur piédestal les super héros. Récemment intégrée à la prestigieuse bande des Sept (sur le papier glacé la crème de la crème des super héros) Annie January, alias Starlight (Erin Moriarty), va quant à elle amèrement réaliser que derrière les beaux costumes et les sourires se cachent des êtres infects, voire de très dangereux psychopathes. Derrière la série d’action explosive truffée d’humour noir, The Boys livre une intelligente satire d’Hollywood et de l’Amérique en général.

Stranger Things, saisons 1 à 3 (netflix)

Netflix pitche la saison 1 ainsi : «Quand un jeune garçon disparaît, une petite ville découvre une affaire mystérieuse, des expériences secrètes, des forces surnaturelles terrifiantes... et une fillette». Précisons pour ceux qui ne connaîtraient point encore, que l'ensemble se situe dans les années 1980, dans une ambiance dont aime particulièrement à se souvenir celles et ceux qui, comme les créateurs les frères Duffer, ont connu leurs premiers émois cinématographiques à cette époque (avec E.T. pour ne citer qu'une référénce parmi les nombreuses auxquelles la série ne cesse de faire des clins d'oeil).

Comble du bonheur nostalgique pour eux, Winona Ryder y faisait son grand retour dans la peau de la mère du gamin disparu qui, entourée du chef de la police locale et des amis de son fils, se confronte à des phénomènes terrifiants pour tenter de le retrouver. Difficile d'avoir échappé jusque-là à tout spoiler autour de la série, qui rencontre un énorme succès, jusqu'à inspirer toute une ligne de produits dérivés et même faire revivre un instant le New Coke. Nous n'en dirons pas plus ici sur les intrigues pour conserver le bonheur intact de la découverte. Pour ceux qui savent, en ce qui concerne la saison 4, le retour serait imminent et on ne peut que souhaiter qu'elle soit aussi divertissante que les précédentes...

Cobra Kai, saisons 1 à 3 (netflix)

A l’origine diffusée sur YouTube Red (devenu YouTube Premium), puis entrée au catalogue de Netflix, Cobra Kai est une série miraculeuse qui a rendu accros ses spectateurs de tous âges. Elle embarque, trente-cinq ans après, les acteurs des premiers longs-métrages Karaté Kid, à savoir, Ralph Macchio et William Zabka, qui reprennent leurs rôles respectifs, celui du brun Daniel Larusso, le fameux Karaté Kid, élève de l’imperturbable monsieur Miyagi (Pat Morita, décédé en 2005 à l’âge de 73 ans), et de son rival blond, Johnny Lawrence, ancien disciple de l’impitoyable John Kreese (dont l’interprète original est lui aussi au casting de la série).

Dans la série, Larusso est devenu un pur produit de l’american way of life, en faisant un sacré bout de chemin de winner, depuis les quartiers miteux de son enfance jusqu'aux très select club houses. Il est aujourd'hui le directeur d’une prospère concession automobile et aussi un père de famille modèle qui a eu à coeur de transmettre son savoir en matière de karaté à sa fille aînée. De l'autre côté de l'échelle de la réussite, Lawrence a quitté - semble-t-il à coups de pieds aux fesses - les beaux quartiers dans lesquels il a grandi. Il vivote aujourd’hui de petits boulots en petits boulots, décapsule bières sur bières et ne s’est jamais occupé de son ado de fils, dont il a laissé l’entière responsabilité à une mère presque aussi démissionnaire que lui. Bastons ébouriffantes, séquences nostalgiques et références aux années 1980 bien senties, le tout saupoudré d’humour badass (le côté brut de décoffrage d’un autre âge de Lawrence est une manne parfaitement exploitée)… Cobra Kai fracasse tout de manière jubilatoire.

Emily in Paris, saison 1 (netflix)

Certains la regarde parce qu'ils la détestent (un exercice déjà éprouvé avec la série Marseille pour les vrais qui savent), Emily in Paris agace peut-être par sa vision glamourisée à outrance de Paris, mais séduit, en témoigne les chiffres de visionnages révélés par la plate-forme. Lancée en octobre 2020, la série de Darren Star (créateur de Beverly Hills et Melrose Place) a même figuré au Top 10 des programmes les plus regardés sur Netflix, et a récolté deux nominations aux Golden Globes. L’actrice Lily Collins qui y incarne l’héroïne - une jeune Américaine propulsée à Paris pour travailler dans une société de luxe - remettra ses belles toilettes scrutées sûrement encore à la loupe par toutes les fashionistas de la planète dans une suite actuellement en tournage.

La chronique des Bridgerton, saison 1 (netflix)

A mi-chemin entre Downton Abbey et Gossip Girl, La Chronique de Bridgerton est inspirée des best-sellers de Julia Quinn (dont les ventes ont explosé avec la mise en ligne de la série). Elle suit la vie de la fratrie Bridgerton, dont les membres cherchent l'amour et le bonheur dans la haute société londonienne – exception faite toutefois d’Eloïse, personnage «féministe» du show qui tente de s’affranchir de l’obligation faites aux femmes de trouver époux, préférant aux bals protocolaires l’adrénaline d’une enquête pour le compte de la reine Charlotte (inénarrable Golda Rosheuvel qui aura droit prochainement à son propre spin-off). Série aux magnifiques décors et somptueuses séquences de bals, théâtres de liaisons dangereuses et autres amours volcaniques indicibles, Bridgerton a affolé les compteurs en devenant la plus regardée de Netflix. La planète s’est littéralement passionnée pour les aventures et les scandales des bonnes familles de la société anglaise du XIXe siècle. Tandis que les jeunes femmes destinées à être mariées cherchent le meilleur prétendant possible, une gazette colportant rumeurs et secrets interfère dans leurs plans. Autant le dire tout de suite, Regé-Jean Page, l'acteur au sex-appeal qui fait se pamer l'héroïne (et les spectateurs) de la saison 1 ne figurera pas dans la saison 2. Voilà c'est dit.

The Witcher, saison 1 (netflix)

Série de fantasy avec monstres et effets spéciaux en pagaille créée d’après les romans du Polonais Andrzej Sapkowski - lesquels avaient déjà développés en comics et en jeu vidéo - The Witcher suit le destin de trois personnages vivant dans un monde médiéval magique : Geralt de Riv, alias «Witcher » (Henry Cavill), un tueur de monstres d’une force phénoménale, Cirilla (Freya Allan), une princesse contrainte de prendre la tangente après que sa famille a été massacrée, et Yennefer (Anya Chalotra), une jeune sorcière difforme qui pourrait posséder des pouvoirs très puissants. La nouvelle saison devrait sortir fin 2021 d'après Ted Sarandons, le directeur des contenus de Netflix.

Mandalorian, saisons 1 et 2 (disney+)

Créée par Jon Favreau (Iron Man, Le Roi lion), The Mandalorian, première série en live-action Star Wars spécialement créée pour la plate-forme Disney+, a réjoui les fans des films de Georges Lucas avec son esthétique vintage. Sorte de western inter-galactique, The Mandalorian se déroule après la chute de l'Empire et juste avant l'émergence du Premier Ordre, et raconte les aventures d’une planète à l’autre d’un chasseur de primes masqué incarné par Pedro Pascal. Un solitaire qui va prendre sous son aile celui qui a fait fondre la Toile et que les spectateurs ont surnommé… « Baby Yoda ». Au casting aux côtés de Pedro Pascal, Carl Weathers (Apollo Creed dans la saga Rocky), Giancarlo Esposito (le terrifiant Gus Fring de Breaking Bad) ou encore Gina Carano. A noter que cette dernière n’apparaîtra pas dans la suite. Ostentatoirement pro-Trump, les propos controversés de l’ancienne championne de MMA (elle y comparait notamment le sort des républicains américains pro-Trump à celui des juifs durant la Shoah), lui ont valu d’être renvoyée par Disney.

You, saisons 1 et 2 (netflix)

La troisième saison de la série You devrait arriver en 2021. Avec cette série, l’acteur Penn Badgley retrouve un rôle de stalker après celui qui l'a fait connaître de 2007 à 2012 dans Gossip Girl. Il y incarne un libraire a priori bien sous tous rapports, mais qui cache un homme obsessionnel, possessif, manipulateur et ultra-dangereux lorsqu’il s’entiche d’une femme.

CASA DE PAPEL, SAISONS 1 À 4 (netflix)

Après le succès colossal de ses premières saisons, la série espagnole sera de retour avec la première partie de sa cinquième et dernière saison le 3 septembre prochain (la seconde le 3 décembre), a fait savoir Netflix, annonçant «C'est plus qu'un braquage, une guerre». C'est avec l'histoire d'un braquage, sorte d'Ocean Eleven à petit budget, que le succès surprise de 2018 avait captivé l'attention de ses fans. La série dévoilait alors les aventures de huit braqueurs guidés depuis l'extérieur par leur leader surnommé le «Professeur», qui pénètrent dans la Fabrique nationale de la monnaie et du timbre, à Madrid, pour y imprimer leurs propres billets. Leur dessein ? Amasser un butin de 2,4 milliards d’euros.