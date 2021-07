Suzanne Lindon intègre le casting de la série «En Thérapie»

Après un premier film derrière et devant la caméra, Suzanne Lindon poursuit sa voie en tant qu’actrice. Elle devrait faire partie du casting de la prochaine saison de la série à succès «En Thérapie».

La carrière de comédienne de la fille de Sandrine Kiberlain et Vincent Lindon semble se dessiner. Après avoir écrit et réalisé son premier long-métrage «Seize printemps» sorti en juin dernier dans lequel elle incarne le rôle principal, la jeune comédienne de 21 ans devrait jouer l'une des nouvelles patientes du psychanalyste Philippe Dayan, incarné par Frédéric Pierrot.

C’est le Journal du Dimanche qui a révélé la future participation de Suzanne Lindon à cette série psychologique d’Arte. «En Thérapie» a eu un énorme retentissement durant la période de restriction sanitaire du début d'année avec plus de sept millions de vues en streaming sur Arte.tv la première semaine de sa diffusion, en février 2021.

De nouveaux acteurs et réalisateurs

Selon l’hebdomadaire, des réalisateurs prestigieux, comme Arnaud Desplechin et Agnès Jaoui, épauleront Eric Toledano et Olivier Nakache pour le second volet de la série qui aura la pandémie actuelle pour toile de fond.

La première saison de l'adaptation française de la série israélienne «Betipul» aborde le sujet du traumatisme collectif et met en scène les séances de cinq patients (Mélanie Thierry, Reda Kateb, Pio Marmaï, Clémence Poésy et Céléste Brunnquell), au lendemain des attentats du 13 novembre.

Dans la prochaine saison déjà très attendue, prévue pour sortir en 2022, le casting devrait être intégralement renouvelé à l’exception de Frédéric Pierrot et de Carole Bouquet, laquelle interprète une amie du psychanalyste.