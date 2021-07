Tout le monde veut prendre sa place : Laurence Boccolini remplace Nagui et fait le plein de nouveautés

L’animatrice Laurence Boccolini succédera à Nagui à la présentation du jeu «Tout le monde veut prendre sa place» à partir du 9 août. Le jeu en profite pour connaître quelques évolutions dans sa formule, ses règles et son décor.

«Le jeu va continuer avec quelqu’un d’autre. Ça va faire du bien à l’émission et permettre d’y mettre autre chose. Il a plein de personnes capables de tenir la boutique», avait annoncé en avril dernier Nagui.

Le présentateur évoquait des désaccords entre lui et les coproducteurs de l’émission, créée en 2006. «J’avais des envies de faire évoluer cette émission, de la moderniser un tout petit peu. Chaque fois que je proposais des idées, elles n’aboutissaient pas. Peut-être par peur d’un rejet des téléspectateurs. Résultat, ça fait 15 ans que c’est exactement le même jeu qu’au premier jour», avait-il regretté.

Ironiquement, le concept va maintenant évoluer, mais sans lui. « Nouvel élan pour « Tout le monde veut prendre sa place » après 15 ans de succès et plus de 5000 émissions. Et un événement : l’arrivée de Laurence Boccolini comme Maîtresse de cérémonie ! », a annoncé ce 20 juillet France 2.

Laurence Boccolini a tourné les premiers épisodes il y a quelques semaines dans un nouveau décor « composé de pétales géants en forme de couronne de lauriers symbolisant l’excellence des champions ». Le fauteuil de champion que convoitent tous les candidats a lui aussi été relooké, tout comme la musique, remixée, et le générique « flambant neuf ». La scénographie a également été revisitée pour «mieux marquer la progression du jeu», précise France 2.

Autre nouveauté à découvrir à partir de ce 9 août, des premières manches durant lesquelles l’animatrice posera désormais simultanément aux six candidats des QPT, «Questions pour tous», de façon à imprimer un nouveau rythme au jeu. Un changement de mécanique qui donnera désormais quatre chances d’accéder à la deuxième manche.