Bridgerton : le tournage de la saison 2 de nouveau stoppé pour cause de covid

Décidément, le virus n'épargne pas l'aristocratie britannique. En tout cas pas celle de la série «Chroniques de Bridgerton», qui pour la deuxième fois en une semaine voit son tournage mis à l'arrêt à cause du coronavirus.

Alors que la saison 2 avait déjà pris un énorme retard à cause de la pandémie, laissant les fans dans l'expectative quant à la date de sortie du programme, la flambée des contaminations qui touche particulièrement le Royaume-uni s'est une nouvelle fois invitée sur les plateaux.

Le sort semble donc s'acharner sur l'une des séries phares de Netflix, puisqu'en début de semaine, déjà, le site du Sun faisait état d'un arrêt de 24h consécutif à la contamination d'un membre de l'équipe technique, jeudi 15 juillet. Pas de quoi mettre trop longtemps à l'arrêt le tournage, qui reprenait 24 heures après cette détection.

Le casting touché par le virus ?

Cette fois, la révélation d'un nouveau cas a poussé la production à s'arrêter de nouveau. Le producteur Shondaland planche désormais, selon le site Deadline, sur un nouvel agenda de tournage. Ce qui laisserait à penser que la contamination touche cette fois le casting lui-même, rendant ainsi impossible un remplacement rapide de la personne contaminée.

Tournée au sein du Old Royal Naval College, dans le quartier de Greenwich, à Londres, la série doit donc composer avec la flambée de cas de contaminations qui sévit dans la capitale britannique comme dans le reste du pays. Alors que le Premier ministre britannique a annoncé l'abandon presque totale des restrictions, le nombre de demandes de mise à l'isolement explose - plus de 600.000 notifications entre le 8 et le 14 juillet - provoquant dans certains secteurs une véritable pénurie de personnel.