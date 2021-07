Meghan Markle va produire une série animée destinée à l'émancipation des jeunes filles

Meghan Markle va créer et produire une série animée visant à pousser les jeunes filles à s’émanciper.

Après avoir sorti un livre pour enfants, l'épouse du prince Harry travaille en effet actuellement à la création d’une série animée inspirée des personnages féminins qui ont marqué l’Histoire.

La série suivra les aventures d'une enfant de 12 ans capable de voyager dans le temps où elle part à la rencontre des femmes qui ont marqué l’Histoire. «Comme beaucoup de filles de son âge, notre héroïne Pearl cherche à se découvrir en même temps qu'elle tente de relever les défis du quotidien», a fait savoir dans un communiqué la duchesse de Sussex. Au travers de ses rencontres, la petite fille va peu à peu gagner confiance en elle.

A la production au côté de Meghan Markle figure notamment David Furnish. «Meghan, la duchesse de Sussex et moi sommes profondément passionnés par le fait de présenter les histoires inspirantes et positives de femmes extraordinaires du monde entier à un public mondial de tous âges», a déclaré l’époux d’Elton John.

Provisoirement intitutée « Pearl », la série est destinée à Netflix qui n’a pour l’heure pas dévoilé la date de diffusion.

Peu de temps après avoir quitté la famille royale et nommé leur organisme de bienfaisance, Archewell, Meghan Markle et le prince Harry avaient annoncé qu'ils avaient ouvert un studio de production et signé un accord majeur avec Netflix dans le but de «créer une programmation familiale inspirante».