Danse avec les stars 2021 : un danseur de l'Opéra de Paris complète le jury

Après deux ans d'absence liée à l'épidémie de Covid-19, Danse avec les stars va faire son retour sur TF1 à la rentrée. Si la liste complète des participants n'a pas encore été dévoilée, les noms des potentiels jurés, danseurs professionnels et personnalités de cette nouvelle saison circulent activement.

Du côté des jurés de l'émission, le changement est largement au rendez-vous. Après le décès prématuré de Patrick Dupond, le départ de Jean-Marc Généreux (pour animer sa propre émission sur France2 ) et aussi celui de Shy’m, on devrait cette fois retrouver Jean-Paul Gaultier et Denitsa Ikonomova - qui passe de danseuse de l’émission à jurée - pour se charger de noter les prestations des candidats. Dernière arrivée en date, et pas des moindres, François Alu, Premier danseur du Ballet de l'Opéra de Paris, viendra lui aussi faire profiter l'émission de sa grande expertise. Son visage n'est pas inconnu, puisque cet artiste de 27 ans, spécialiste en danse classique, contemporaine, mais aussi hip-hop, a déjà participé aux émissions Lumni ou encore Le Grand Echiquier.

Coralie Licata, l’épouse du danseur de l'émission Christophe Licata, devient quant à elle une danseuse récurrente du programme.

Une promotion quasi-complète

Comme le mentionnaient Le Figaro, Puremédias ou encore le journaliste Clément Garin, devraient fouler le parquet du très pointu concours de danse : la chanteuse Lââm, le comédien et chanteur Jean-Baptiste Maunier (Les Choristes), l’humoriste Gérémy Crédeville, le candidat de Koh-Lanta Moussa, les comédiennes Lucie Lucas (Clem) - qui a depuis confirmé l'info sur Instagram - et Aurélie Pons (Ici tout commence), la vidéaste et chanteuse Lola Dubini, le youtubeur Michou, la meneuse de revue et pin-up Dita Von Teese, et Bilal Hassani.

Si la présence de ce dernier se confirme, cela pourrait faire date dans l’histoire de Danse avec les Stars puisqu'il deviendrait le premier candidat du show à danser en binôme avec un danseur plutôt qu’une danseuse. Comme le rappelle La Voix du Nord, il ne s'agirait cependant pas d'une première mondiale : dans la version britannique de l’émission, « Strictly Come Dancing », la championne olympique de boxe Nicola Adams a été associée à la danseuse Katya Jones. « Un pas brillant dans la bonne direction, surtout du côté de la diversité », avait estimé la sportive de haut niveau.

Une nouvelle génération sur la piste

Deux autres nouveaux venus devraient permettre au programme de rajeunir son audience. Il s'agit notamment de Wejdene, qui a cartonné récemment avec son tube Anissa. «Ils m'ont dit que j'étais le reflet des jeunes, un rayon de soleil, une fille toute pimpante qui allait amener des couleurs sur le plateau», a-t-elle précisé au Parisien, fin juillet.

A quelques mois de l'entame du jeu, la jeune chanteuse affiche déjà ses ambitions : «Je veux et je vais gagner. Je vais me surpasser». Idem pour le marseillais Tayc, disque d'or avec son album Fleur froide, qui a lui aussi confirmé sa participation au concours, se disant ravi de concourir dans «l'émission préférée de [sa] mère».

Et les nouveautés de cette 11eme saison s'invitent jusque dans la présentation du show, puisque Camille Combal sera désormais seul à animer la première partie de l'émission, laissant Karine Ferri s'occuper de la deuxième. Une situation qui semble la satisfaire pleinement, comme elle l'indiquait dans les colonnes du Parisien : «Je vais être seule aux commandes du débrief de l’émission. Il y aura une dizaine de secondes parties, c’est donc à la fois une chance et du stress […] On va débriefer l’émission avec le jury et les candidats. »