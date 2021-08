Bob Odenkirk, la star de Better Call Saul, explique avoir fait «une petite crise cardiaque»

Victime d’un très inquiétant malaise lors du tournage de la série Better Call Saul, l’acteur Bob Odenkirk donne de ses nouvelles.

« Merci. À ma famille et mes amis qui m'ont entouré cette semaine. Et pour toutes les marques d'amour de tous ceux qui ont exprimé leur inquiétude et leur attention pour moi. C'est écrasant. Mais je ressens l'amour et cela veut dire beaucoup », a-t-il écrit ce week-end sur Twitter.

« J'ai eu une petite crise cardiaque. Mais ça va aller grâce à Rosa Estrada (une infirmière de la série Breaking Bad dans laquelle il a joué, ndlr) et aux médecins qui ont su fixer le problème sans chirurgie. (...) Je vais prendre un peu de temps pour récupérer mais je serai bientôt de retour ».

I had a small heart attack. But I'm going to be ok thanks to Rosa Estrada and the doctors who knew how to fix the blockage without surgery.



Also, AMC and SONYs support and help throughout this has been next-level. I'm going to take a beat to recover but I'll be back soon.

— Mr. Bob Odenkirk (@mrbobodenkirk) July 30, 2021