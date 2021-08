Nabilla embrasse son fils sur la bouche et choque les internautes

Nabilla a ce lundi 9 août posté un cliché qui suscite la colère de nombreux internautes. Sur la photo, l’ancienne star de télé-réalité échange un bisou sur la bouche avec son petit garçon âgé de bientôt deux ans.

Si cet instant de complicité a fait le bonheur de certains abonnés qui les ont trouvés « adorables » - plus de 300 000 mentions « j’aime » à l’heure où nous écrivons ces lignes - le fait de voir la jeune femme embrasser son fils sur les lèvres a aussi beaucoup déplu.

Les commentaires outrés ne cessent depuis d’affluer sur le compte Instagram de l’influenceuse : « T’as pas honte », « Chelou », « Bisou sur la bouche c’est malsain », « Arrêtez de faire des bisous sur la bouche des enfants. A 12, 13, 14 ans vous lui ferez encore des bisous sur la bouche et posterez cela sur les réseaux sociaux ? », « C’est très mauvais pour eux et pour leur sexualité après ! Vous leur faites du mal putain c’est dégueu ça me donne envie de vomir »…

Au-delà des questions d’ordre psychologiques que posent celle d’embrasser son enfant sur la bouche - un comportement qui bien que non chargé d’une dimension sexuelle serait à proscrire selon de nombreux experts à commencer par Françoise Dolto - certains internautes ont tenu aussi à souligner les risques « sanitaires » liées à cette pratique.

Un internaute a ainsi pris l’exemple du « pieds-mains-bouche » - maladie virale qui touche principalement les petits mais peut aussi affecter les adultes - qu’a récemment attrapée Nabilla au contact de son enfant. « Voilà comment on attrape facilement la maladie de son fils », s’est-il ainsi permis de lui écrire. Il y a quelques jours, l’épouse de Thomas Vergara avait en effet posté un message dans lequel elle se plaignait d’être malade. « j’ai de la fièvre. J’ai des courbatures. Et j’ai des petites plaques au niveau du nez et des boutons sur le corps. Je suis un peu dégoûtée d’avoir attrapé ça. J’ai aussi mal à la gorge. Les symptômes sont assez relous. C’est tout en même temps. Plein de personnes m’ont dit qu’ils avaient eu la maladie. Je sais que ce n’est pas grave. Ça va partir », avait-elle confié.

Désormais guérie, Nabilla profite d’autant plus de ses vacances en Turquie et des moments privilégiés qu’elle passe avec son petit garçon. En légende de la photo polémique du bisou, l’heureuse maman qui ne perd jamais une occasion de témoigner de son amour pour Milann a d’ailleurs écrit tendrement : « Rien de plus beau. La vie m’a donné un fils c’est la plus belle chose au monde ».