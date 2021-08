L'Amour est dans le pré saison 16 : Karine Le Marchand dévoile les premières images

M6 lancera la saison 16 de son émission de dating L’Amour est dans le pré le 30 août prochain. Ce mercredi 11 août, l’animatrice Karine le Marchand en a dévoilé les premières images.

Après une saison 15 qui a abouti au 20e mariage du programme (celui de Mathieu et Alexandre), mais aussi à un futur bébé (celui de Jérôme et Lucile), ainsi qu'à «des emménagements partout en France et de nouvelles amitiés indestructibles» comme le fait savoir M6, 11 nouveaux agriculteurs se lancent à leur tour à la conquête du grand amour.

Dans les premiers épisodes de cette saison 16, ils s’apprêteront à découvrir si leur portrait diffusé à l’antenne il y a quelques mois a charmé certains téléspectateurs comme eux à la recherche du grand amour (et pas effrayés à l’idée d’une rencontre filmée…).

«Des sacs remplis de lettres enflammées pour certains, une simple poignée pour d’autres. Qu’importe, le passé nous a montré qu’une seule lettre suffisait à tout changer, annonce la production. Comme l’an dernier, c’est chez eux, sur leurs terres, dans leur intimité, que nos fermiers vivront leurs premiers émois. Un frémissement purement épistolaire pour certains, à l’image de Vincent le Provençal qui a choisi de ne pas regarder les photos de ses prétendantes et de les découvrir uniquement au speed-dating. Un premier coup de cœur tout court pour d’autres qui, comme Hervé le Picard, rêvent d’amour pour la première fois...».

«De l’amour, de l’émotion et du rire pour la rentrée, on va bien en avoir besoin», a écrit l'animatrice Karine Le Marchand en dévoilant les premières images sur Instagram.

Rendez-vous phare de M6, L’Amour est dans le pré avait encore réuni 4 millions de fidèles la saison passée.

A noter que le 23 août, les téléspectateurs auront rendez-vous avec une émission spéciale destinée à célébrer les 15 ans de l’émission.

«15 ans d’histoires d’amour, ça se fête !», a écrit M6 à propos de cet épisode spécial intitulé Que sont-ils devenus ? dans lequel les futurs parents Jérôme et Lucile et les jeunes mariés Mathieu et Alexandre feront notamment des apparitions.