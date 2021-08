Disney+ : la série «Y, le dernier homme» à découvrir le 22 septembre

Adaptée aux Etats-Unis par la chaîne FX et la plate-forme de streaming Hulu, c’est sur Disney+ à partir du 22 septembre prochain que la série «Y, le dernier homme» sera visible en France. Une belle surprise.

Adaptation de la bande dessinée éponyme de Brian K. Vaughan et de Pia Guerra publiée chez Urban Comics, avec une première saison déclinée en 10 épisodes, «Y, le dernier homme» débute au moment où une mystérieuse épidémie décime l’intégralité de la population mâle – soit tous les porteurs du chromosome Y. Tous, sauf Yorick, un jeune artiste américain et son capucin prénommé Esperluette.

Pourchassé par des groupements de femmes aux intérêts divergents, Yorick et son fidèle compagnon tentent de découvrir l’origine du fléau. Et la raison pour laquelle il est le seul homme à ne pas avoir succombé. Ils sont aidés dans leur périple par la redoutable agent 355 de Culper Ring, une agence gouvernementale secrète, et du docteur Alison Mann, une biologiste spécialisée dans le clonage humain.

Au casting, les téléspectateurs retrouveront Ben Schnetzer, Ashley Romans ou encore Diane Lane. Les trois premiers épisodes seront disponibles dès le lancement de la série le 22 septembre.