Disney+ : Faut-il regarder la série animée «What If... ?»

La nouvelle série animée Marvel «What If... ?» vient de faire son apparition sur Disney+ après avoir été annoncée en grande pompe il y a près de deux ans. Une anthologie à la découverte d’intrigues parallèles aux événements aperçus sur grand écran.

«Le temps et la réalité sont interchangeables. Chaque univers est différent, et chacun d’eux est unique», clame le Gardien – doublé par l’acteur Jeffrey Wright dans la version originale – une entité cosmique (on ne sait pas laquelle pour le moment, ndlr) ayant connaissance de la création des univers parallèles et affirme observer sans jamais intervenir.

Autant le dire tout de suite, les fans de Marvel vont se régaler devant cette série animée dont la qualité visuelle est largement au rendez-vous des ambitions affichées. L’idée de «What If... ?» est d’explorer ce qui aurait pu advenir si certains personnages – dans une fraction de seconde – avait fait un choix différent de celui que tout le monde connaît. Une réalité alternative au cœur des 9 épisodes qui composent cette première saison où de nombreux super-héros Marvel feront une apparition à en croire la bande annonce dévoilée début juillet.

Ne souhaitant pas gâcher le plaisir des fans avec des spoilers, leur laissant ainsi le soin de découvrir les épisodes et les intrigues au fur et à mesure de leur mise en ligne, on n’évoquera ici que le premier épisode, déjà disponible sur Disney+. Sur la base de «Captain America : The First Avenger», c’est l’agent Peggy Carter qui tient le rôle principal dans ce remake où le simple choix d’un être humain est capable de produire des résultats complètement différents s’il avait été différent de celui qui a été fait dans la réalité.

Impossible pour le moment de saisir à quel point «What If... ?» jouera un rôle déterminant dans la mise en place de la Phase 4 du MCU (Marvel Cinematic Universe) et son impact sur le futur de la franchise. Mais il est indéniable que Disney+ et les studios Marvel n’ont pas lésiné sur les moyens pour proposer une série animée de qualité dont les nouveaux épisodes seront à découvrir tous les mercredis sur la plate-forme de streaming.