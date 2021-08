Décès : L'acteur de «Dynastie» Michael Nader est mort d'un cancer à 76 ans

L’acteur Michael Nader, connu pour avoir incarné le personnage de Dex Dexter dans la série «Dynastie», est mort d’un cancer incurable à l’âge de 76 ans ce lundi 23 août.

Selon le site américain Deadline, la maladie du comédien a été diagnostiquée 10 jours seulement avant sa mort. Son épouse, Jodi Lister, a partagé la triste nouvelle sur la page Facebook de Michael Nader.

«Sa mort et le diagnostic qu'il a reçu ont été soudains et inattendus, je n'ai jamais vécu une telle agonie de voir mon âme sœur mourir sous mes yeux», écrit Jodi Lister, révélant au passage que l’acteur s’était lancé dans la rédaction d’un livre «sur sa vie et les addictions» avant son décès.

«Le cœur lourd, je partage la nouvelle du décès de mon bien-aimé, Michael. Nous avons passé 18 années merveilleuses avec les nombreux chiens que nous avons élevés et adoptés. Récemment, Michael était ravi de renouer avec ses amis du casting de Dynastie lors de l'événement virtuel Emma Samms pour aider à collecter des fonds pour la recherche sur le Covid-Long. C'était un homme magnifique et fascinant avec de nombreux talents et compétences. Il me manquera pour toujours», témoigne son épouse dans un communiqué publié par Deadline.

Outre son rôle dans la série Dynastie, dans laquelle il a incarné Dex Dexter de 1983 à 1988, Michael Nader avait également joué dans la saison 1 de Magnum aux côtés de Tom Selleck en 1980. Il avait également eu un rôle dans le film La Grande Évasion 2 en 1988. Son dernier rôle à la télévision remontait à 2001 dans la saison 3 de New York, unité spéciale. Il était le père d’une fille, Lindsay Michelle Nader, née de son premier mariage avec Robin Nader.