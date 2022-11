Tim Roth en deuil : son fils Cormac est mort à l'âge de 25 ans

L’acteur Tim Roth est dévasté. Son fils, Cormac, est mort le 16 octobre à seulement 25 ans, des suites d’un cancer, a-t-on appris lundi.

C’est la famille qui a annoncé la triste nouvelle via un communiqué publié lundi par le magazine Variety. Cormac Roth, fils de l’acteur britannique Tim Roth, qui se battait contre un cancer très rare depuis un an, est décédé le 16 octobre dernier, à seulement 25 ans.

«Il était une boule d'énergie sauvage et électrique et son esprit était rempli de lumière et de bonté. Aussi sauvage qu'il fût, Cormac était aussi l'incarnation de la bonté. Une âme douce qui a apporté tant de bonheur et d'espoir à ceux qui l'entouraient. Le chagrin arrive par vagues, tout comme les larmes et les rires, lorsque nous pensons à ce beau garçon pendant les vingt-cinq ans et dix mois où nous l'avons connu», peut-on lire.

Ses proches en deuil se souviennent d’«un enfant irrépressible, joyeux, sauvage et merveilleux», qui «n'est devenu un homme que récemment». «Nous l'aimons. Nous le porterons avec nous partout où nous irons», ont-ils ajouté.

Cormac Roth avait annoncé sa maladie - un cancer des cellules germinales de stade 3 - dans un post sur Instagram en novembre 2021. Le jeune homme, brillant guitariste, compositeur et producteur, n’a eu de cesse de parler de son combat et de rappeler qu’il est important de «mordre la vie à pleines dents».