Le fils d’un baron de la drogue poursuit Netflix à cause de la série « El Cartel de los Sapos, el origen»

Le fils d’un baron de la drogue accuse la série «El Cartel de los Sapos, el origen» de donner une vision «irréaliste» et poursuit Netflix en justice.

William Rodriguez, fils du «capo» Miguel Droguez Orejuela, ex-baron de la drogue du cartel de Cali en Colombie, a déclaré jeudi sur une radio locale qu'il allait lancer «toutes les procédures judiciaires nécessaires» pour que la série «El Cartel de los Sapos, el origen», produite par la TV colombienne Caracol Television et diffusée par Netflix, soit suspendue.

Selon lui, cette série sur les narco-trafiquants colombiens - qu’il juge par ailleurs d’un «irréalisme total» - a été inspirée par l’histoire de sa famille. Il affirme en outre que la production a «plagié une grande partie» de l'un de ses livres sur la famille Rodriguez Orejuela.

Contrairement à la maison de production Caracol Televisión Internacional, qui explique sur son site que la série est «basée sur des faits réels» concernant «les chefs du redoutable cartel de Cali», Netflix affirme qu’«El Cartel de los Sapos, el origen» (qu’elle a mise en ligne en juillet et qui n’est pas diffusée en Colombie) raconte l'histoire fictionnelle de «deux modestes frères de Cali» qui aspirent à devenir des «barons de la drogue».

Dans la vraie vie, les deux trafiquants de drogue qu'étaient Gilberto (82 ans) et Miguel (78 ans) Rodriguez Orejuelas avaient été capturés en 1995 et extradés une décennie plus tard aux Etats-Unis, où ils purgent une peine de 30 ans de prison.

Démantelé au milieu des années 1990, le Cartel de Cali a été considéré par les Américains comme la plus grande organisation de trafic de drogue au monde après la chute de Pablo Escobar, chef du Cartel de Medellín et ennemi juré des Rodriguez Orejuelas. Les Etats-Unis estimaient les activités de ces derniers à 8 milliards de dollars par an.