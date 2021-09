Mr & Mrs Smith : Phoebe Waller-Bridge quitte la série en raison de désaccords créatifs avec Donald Glover

Le divorce est consommé. Selon le site américain The Hollywood Deporter, Phoebe Waller-Bridge a décidé de quitter la série adaptée du film Mr & Mrs Smith, en raison d’un désaccord créatif avec Donald Glover.

Le départ de la comédienne britannique, qui assurait la co-création de la série avec Donald Glover et Francesca Sloane (Fargo), se serait déroulé de manière «amicale», précise-t-on. La production a annoncé son intention de trouver rapidement une remplaçante pour assurer le rôle principal féminin, et que la date de mise en ligne de la série – prévue pour le début de l’année 2022 – ne devrait pas être retardée par ce contretemps.

Cette annonce intervient 7 mois après celle d’Amazon Prime Video de réunir Donald Glover et Phoebe Waller-Bridge – tous deux couronnés aux Emmy Awards – pour cette adaptation du film éponyme datant de 2005, avec Brad Pitt et Angelina Jolie dans les rôles principaux. Ce qui avait suscité une vague d’enthousiasme sur les réseaux sociaux à l’époque.

La série Mr & Mrs Smith s’inscrit dans le cadre du contrat signé par Donald Glover avec Amazon en février dernier. Le créateur de la série Atlanta travaille également sur le développement de Hive, une série centrée sur un personnage inspiré de Beyoncé, dont le scénario a été confié à Janine Nabers (Watchmen).

Phoebe Waller-Bridge travaille actuellement sur la production du film Indiana Jones 5, après avoir participé à l’écriture du scénario du prochain James Bond, No Time To Die. Elle figure également à la production exécutive de la 4e et dernière saison de Killing Eve.