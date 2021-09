Mort de Michael K. Williams : quand l’acteur racontait l'origine de sa cicatrice sur son visage

Elle a changé sa carrière à jamais. Dans une interview accordée à la radio américaine NPR en 2014, Michael K. Williams avait révélé la manière dont il avait hérité de l’énorme cicatrice sur son visage.

Le comédien, qui a été retrouvé mort à l’âge de 54 ans dans son appartement de New York d’une possible overdose d’héroïne, avait expliqué que l’incident s’était déroulé le jour où il fêtait son 25e anniversaire avec quelques amis, dans un bar du quartier du Queens. «J’ai vu que deux de mes amis étaient encerclés par des gars que je ne connaissais pas. Et il semblait qu’une bagarre allait éclater», racontait-il au site américain NPR.

Michael K. Williams, qui travaillait en tant que danseur dans les clips musicaux de stars telles que George Michael ou Madonna, avait alors rejoint ses amis en leur signifiant qu’il était prêt à quitter les lieux et à rentrer chez lui. Mais il remarquait qu’un des membres du groupe qui agressait ses amis s’activait à ses côtés. «Il n’arrêtait pas de faire du bruit avec ses dents, je le regarde, et je lui dis ‘Yo, comment ça va mec ? Hey mon frère, c’est quoi ton problème ?’ », avait précisé Michael K. Williams.

Sans prévenir, l’homme en question mettait sa main devant sa bouche, et le frappait violemment au visage. «Ce qu’il venait de faire était de cracher une lame de rasoir. En fait, il avait positionné la lame afin de pouvoir la mettre entre son majeur et l’annulaire, et après il m’a porté un coup en travers du visage», poursuit-il. Ce fut le premier coup porté de la soirée, mais Michael K. Williams et ses amis parvenaient à sortir vivants «in extremis», du bar.

Abonnés aux rôles de malfrats

Désormais porteur d’une cicatrice gigantesque au milieu du visage, Michael K. Williams a vu sa carrière profondément bouleversée. «Les choses ont changé immédiatement après ça. Les réalisateurs ne voulaient plus que je danse dans les clips. Ils voulaient me voir incarner des rôles de malfrats», explique-t-il.

Peu de temps après, le rappeur Tupac Shakur, qui tournait le film Bullet, tombe sur une photo de Michael K. Williams et insiste pour lui confier le rôle de son frère à l’écran. Suite à cela, il enchaînera les rôles à la télévision, dans Law & Order, dans The Sopranos, avant d’hériter de celui d’Omar Little dans The Wire. «Ce personnage a changé ma vie», confiait-il.