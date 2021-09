Danse avec les Stars : le danseur Maxime Dereymez hospitalisé à quelques jours du début de l'émission

La nouvelle saison de Danse avec les Stars démarre ce vendredi 17 septembre. Dans l’équipe des danseurs qui accompagneront les candidats de cette nouvelle saison, Maxime de Dereymez pourrait devoir déclarer forfait en raison d’un problème de santé qui a nécessité son hospitalisation, rapporte le magazine Voici.

« Semaine off pour l’équipe 1 qui commence par un retour à la case départ... », a lui-même écrit ce mardi 14 septembre le danseur, dans un post Instagram accompagné d’une photo d’une chambre d’hôpital.

« On a fait fausse route. C’est rare, mais ça arrive. Toujours à la recherche de la bactérie mystérieuse, de ce poison emmerdant ! », s’y désespère-t-il ensuite.

Un problème qui dure plus longtemps que prévu

Il y a quelques semaines, le sportif avait déjà confié souffrir d’un problème à l’œil. « En raison d’une infection à l’œil, appelée ‘kératite’, j’ai dû être hospitalisé pendant 3 jours, commencer un traitement intensif pour me soigner au plus vite et surtout ne pas perdre mon œil... », avait-il expliqué, avertissant les porteurs de lentilles de la nécessité de prendre des précautions pour ne pas être un jour eux aussi confrontés à ce problème. « On m'a souvent prévenu et je n'ai jamais été très précautionneux... J'en fais les frais aujourd'hui », avait-il ajouté.

Il y a quelques jours, un membre de la production avait confié à Voici que « rien n’était prêt » à cause de cet arrêt forcé des répétitions. Et cela ne risque pas de s’arranger dans l’immédiat.

Si sa toute récente hospitalisation ne le contraint pas à abandonner la nouvelle saison de DALS, l’état de son œil imposera à Maxime Dereymez, ce serait un moindre mal, le port de lunettes protectrices lors des chorégraphies. En attendant, on lui souhaite un prompt rétablissement.