Squid Game : la nouvelle série sud-coréenne qui va crever l'écran

Vivre ou mourir. La série sud-coréenne Squid Game débarque sur Netflix ce vendredi 17 septembre. Une fiction à mi-chemin entre Hunger Games, Black Mirror et Battle Royale qui risque de faire beaucoup parler d’elle.

Mis en ligne sur la plate-forme de streaming le même jour que la très attendue saison 3 de Sex Education, Squid Game présente un scénario décapant : 456 personnes se retrouvent à «participer» à un jeu mystérieux où le gagnant pourra repartir avec la somme colossale de 45,6 milliards de wons sud-coréens, soit 33 millions d'euros. Tous partagent un point commun : ils sont endettés jusqu’au cou, et vivent dans une grande pauvreté.

Envoyés dans un lieu inconnu, ils vont s’affronter dans des jeux d’enfant, tel que 1, 2, 3 Soleil, sous le regard d’étranges gardes armés au visage masqué et habillés de tenues qui ne sont pas sans rappeler celles de La Casa De Papel. Mais très vite, ils comprennent que la mort est le seul sort réservé aux perdants, ou aux récalcitrants. Et que protester ne servira à rien.

Déclinée en 8 épisode de 60 minutes, Squid Game baigne les téléspectateurs dans un univers étrangement ludique et horrifique. Le casting est quasiment exclusivement sud-coréen, avec Lee Jung-Jae (The Thieves, New World), Park Hae-Soo (Time To Hunt, Master), Lee Ji-Ha (Sweet Home), ou encore Wi Ha-Joon (Gonjiam: Haunted Asylum, Something In The Rain).

Sur Netflix, la qualité des séries sud-coréennes n’est plus à prouver, comme en témoigne le succès largement mérité de Kingdom qui mélange fresque historique et apocalypse zombie. Nul doute que Squid Game devrait retenir l’attention du public (averti).