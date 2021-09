Emmy Awards 2021 : les moments forts de la cérémonie

Pour la première fois depuis la crise sanitaire, les stars du petit écran se sont réunies à Los Angeles sur le plateau des Emmy Awards, l'équivalent des Oscars pour la télévision américaine, pour une 73e édition. Voici les moments forts de cette cérémonie, à laquelle ont été conviés près de 500 invités.

L’hommage au rappeur Biz Markie

Cette nouvelle édition s'est ouverte sur un hommage au rappeur Biz Markie, décédé cet été à l'âge de 57 ans. Le maître de cérémonie Cedric the Entertainer, LL Cool J, Lil Dicky et Rita Wilson ont chanté «Just a Friend», plus grand tube de l’artiste. Les autres stars présentes, dont Michael Douglas et son épouse Catherine Zeta-Jones, se sont ensuite levées pour danser au rythme de ce titre, sorti en 1989.

L’actrice Debbie Allen émue aux larmes

Au cours de cette soirée, animée par Cedric the Entertainer, héros de la série familiale «The neighborhood» sur CBS, la danseuse, chanteuse, et actrice Debbie Allen, connue pour son rôle de Lydia Grant dans la série télévisée «Fame» et du Dr Catherine Avery dans «Grey's Anatomy», a accepté, les larmes aux yeux, un «Governors award», un prix d'honneur pour couronner sa carrière.

«Il a fallu beaucoup de courage pour être la seule femme dans la pièce la plupart du temps», a notamment déclaré Debbie Allen, qui a été victime de sexisme et de racisme dans sa jeunesse. «Que ce moment résonne pour les femmes du monde entier, du Texas», où une loi a récemment été promulguée interdisant les avortements après six semaines de grossesse, «à l'Afghanistan», qui est tombé aux mains des talibans, a poursuivi l’artiste de 71 ans.

You better turn that clock off when the legendary Ms. Debbie Allen speaks. Well deserved Governors Award recipient #Emmys pic.twitter.com/OhAqPG7dpP — Aria (@aria_is_chicc) September 20, 2021

L’hommage de Kerry Washington à Michael K. Williams

Quelques jours avant l’événement, le 6 septembre dernier, le comédien Michael K. Williams a été retrouvé mort à l’âge de 54 ans dans son appartement de New York. Connu notamment pour son rôle dans la série à succès «The Wire», il aurait pu être consacré pour son rôle dans «Lovecraft Country», une série dramatique diffusée sur HBO qui dénonce le racisme aux Etats-Unis.

Le prix du meilleur second rôle dans une série dramatique a finalement été remis au Britannique Tobias Menzies, qui joue le prince Philip dans la quatrième saison de «The Crown». Mais l'actrice Kerry Washington lui a rendu un bel hommage. «Michael était un acteur brillamment talentueux, et un être humain généreux parti bien trop tôt (...), a-t-elle affirmé. Votre excellence, votre talent artistique durera. Nous vous aimons».

La standing ovation pour Jean Smart

Jean Smart, qui joue dans la série HBO «Hacks», a remporté le prix de la «Meilleure actrice dans une série, comédie». Une fois sur scène, la comédienne a rendu hommage à son défunt mari, l’acteur Richard Gilliland, avec qui elle était mariée depuis trente ans. «Avant de dire quoi que ce soit, je veux saluer mon mari Richard, décédé il y a six mois. Je ne serais pas ici sans lui», a-t-elle déclaré, non sans émotion, face à une salle debout.

Vêtue d’une élégante robe noire, la star de 70 ans a ensuite remercié les créateurs de la série, Lucia Aniello, Paul W. Downs et Jen Statsky, ainsi que ses enfants, Connor, 30 ans, et Forrest, 13 ans. «Je vous aime tous et je vous remercie tous beaucoup», a-t-elle conclu.